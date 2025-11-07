No habrá acción este sábado por la Liga Paranaense de Fútbol

Debido a las precipitaciones la Liga Paranaense de Fútbol postergó los partidos que estaban previstos para este sábado en la Primera División y Sub 23 Masculina. Desde la entidad de Córdoba 53 anunciaron que los encuentros será reprogramados para el próximo martes 11 de noviembre.

“La Liga Paranaense de Fútbol informa que, debido a las condiciones climáticas y el estado de los campos de juego, la jornada prevista para este sábado se reprograma para el próximo martes. La medida busca resguardar la integridad de los jugadores y asegurar el desarrollo normal de la competencia”, comunicó este viernes la LPF en Instagram..

“En las próximas horas se confirmarán los horarios y escenarios actualizados para cada encuentro. Agradecemos la comprensión de los clubes, cuerpos técnicos, árbitros y del público en general”, completaron desde la Liga.

Los cotejos, válidos por la 13ª fecha, son: Patronato-Oro Verde en el estadio Presbítero Bartolomé Grella; Los Toritos de Chiclana-Belgrano, en barrio San Roque; Instituto-San Benito, en Villa Uranga; Universitario-Camioneros en Corrales y Don Bosco-Peñarol en el reducto de La Avenida.

En tanto que para el lunes deben medirse Atlético Paraná-Argentinos Juniors en el estadio Pedro Mutio, porque el Gato visita Aranguren por el Torneo Regional Federal Amateur este sábado; mientras que Neuquén recibirá a Sportivo Urquiza (ambos también juegan por el TRFA), el miércoles. Todos los partidos están programados para las 16.