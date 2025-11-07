Seis escuelas técnicas entrerrianas participarán del Desafío Eco YPF

Seis escuelas técnicas entrerrianas participarán este fin de semana del Desafío Eco YPF en el autódromo de Concepción del Uruguay. Estudiantes y docentes presentarán autos eléctricos diseñados y fabricados íntegramente en los talleres de las instituciones educativas, para formar parte del evento que reunirá a 132 equipos de las 24 provincias argentinas.

La competencia es con entrada libre y gratuita con acceso a boxes promueve el aprendizaje tecnológico, el trabajo en equipo y la innovación sustentable entre jóvenes de todo el país.

Entre Ríos estará representada por seis instituciones con siete autos: la Escuela de Educación Técnica N° 1 Brigadier General Pascual Echagüe de Concordia con el auto N° 46; la Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Conrado Etchebarne de Villaguay con el auto N° 75; la Escuela de Educación Técnica N° 2 José María Colombo de Gualeguaychú con el auto N° 93; la Escuela de Educación Técnica N° 1 General Francisco Ramírez de Paraná con el auto N° 21; la Escuela de Educación Técnica N° 4 Pablo Broese de Larroque con el auto N° 28 y la Escuela de Educación Técnica N° 3 Miguel Ángel Marsiglia de Concepción del Uruguay, que participará con dos autos los N° 50 y N° 63 en homenaje a la histórica Fórmula 5 Entrerriana.

Cada equipo está conformado por al menos tres pilotos, uno de ellos mujer, tres mecánicos y dos docentes responsables. Además, la escuela anfitriona instalará un taller comunitario dentro del autódromo, desde donde sus estudiantes más avanzados brindarán soporte técnico a los equipos visitantes.

Las escuelas entrerrianas agradecen a las empresas, instituciones y profesionales que los apoyan y acompañan en la realización del auto y en el evento. La competencia que comenzó este viernes con la verificación técnica y podrá verse en vivo desde RUSmediaTV el sábado desde las 16 y el domingo desde las 13.

El encuentro fue declarado de interés educativo por el Consejo General de Educación (CGE), las Cámaras de Diputados y Senadores de Entre Ríos y el Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay.

Como parte de las actividades especiales, la Escuela de Educación Técnica N° 3 Miguel Ángel Marsiglia presentará dos vehículos que homenajean a íconos del automovilismo regional: la Visnaga Special Cars N° 63 de Próspero Bonelli y el auto N° 50 de Reynaldo Vaccalluzzo, ambos referentes de la recordada Fórmula 5 Entrerriana. Estos nuevos prototipos son una evolución del primer auto desarrollado por la institución, conocido como la 98.

El desafío es organizado por la Fundación YPF y Desafío Eco YPF, y constituye una instancia educativa y deportiva que impulsa la formación técnica en energías sustentables, la igualdad de género y la creatividad de las juventudes.