Turismo Nacional: Bautista Damiani dominó la clasificación de la Clase 2 en Río Cuarto

Bautista Damiani completó el primer día de actividad dominando la etapa clasificatoria del TN Clase 2 en el Autódromo Ciudad de Río Cuarto, donde se lleva a cabo el Gran Premio Gobierno de la Provincia de Córdoba – Copa Vittal válida por la 11ª fecha del Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros. Los entrerrianos Damián Markel (Etios) fue 25º y Marco Veronessi (Yaris) 34º. Este sábado seguirá con la tercera tanda de entrenamientos, la segunda etapa clasificatoria y las series previas a la prueba final.

En una disputada cronometrada, el piloto del equipo Alquat Motorsport cronometró 1m12s880 para quedarse con el mejor registro siendo el único piloto en bajar los 73 segundos al tiempo de vuelta durante la etapa clasificatoria. Superó por 0s168 a Alejo Cravero y por 0s250 a Juan Pablo Pastori, último ganador en este trazado el pasado 25 de mayo.

El piloto misionero encabezó un destacado día viernes para el equipo JPM Racing completado por Maximiliano Bestani, ubicado en el cuarto lugar, distantes 0s356 del líder. Detrás, quien completó un destacado debut en su primera cronometrada, en calidad de piloto titular, fue el quilmeño Thomas Marchesin, ordenado en el quinto puesto, a 0s398 de la pole position. Su compañero de equipo, Nicolás Posco, se ubicó en el sexto lugar, mientras que la decena inicial la completaron los pilotos Joaquín Cafaro, Gonzalo Antolín, Renzo Blotta y Ramiro Cano.

Este sábado, desde las 8.15, el TN Clase 2 saldrá a pista para disputar una tanda de entrenamientos de quince minutos previa a la clasificación, que será a partir de las 11. Posterior a ello, se disputarán tres series clasificatorias previas a la final, a disputarse el próximo domingo en horas del mediodía.

Todos los tiempos de la clasificación