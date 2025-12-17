Navidad y Año Nuevo se celebrarán con dos noches de música electrónica en las Playas del Thompson

La capital entrerriana será escenario de dos encuentros musicales durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con la realización de eventos nocturnos que reunirán a DJs nacionales e internacionales en las Playas del Thompson, a orillas del río Paraná. Las propuestas, organizadas por productoras locales y regionales, se desarrollarán en la madrugada del 25 de diciembre y del 1 de enero, con el objetivo de ofrecer una alternativa cultural y recreativa para quienes elijan despedir y recibir las fiestas a través de la música electrónica.

La celebración de Navidad tendrá lugar desde la 1 hasta las 8 de la mañana en el predio del Thompson, con la producción conjunta de AL+, 4Get y Meet. La programación comenzará a la 1 de la madrugada con el set de Lucas Martínez, continuará con una presentación extendida de Eelke Kleijn entre las 2 y las 6:30, y finalizará con la actuación de FJL hasta el cierre.

El eje central de la noche navideña será la presencia de Eelke Kleijn, DJ y productor neerlandés con más de dos décadas de trayectoria en la escena electrónica internacional. Fundador del sello Days Like Nights, Kleijn cuenta con cinco álbumes de estudio y una extensa producción de remixes para artistas como Depeche Mode, Moby y Rüfüs Du Sol. Además, conduce un ciclo que supera los 400 episodios y que se difunde de manera regular en radios y plataformas digitales de distintos países.

La propuesta continuará con la celebración de Año Nuevo, que se desarrollará también en las Playas del Thompson, desde la 1 de la madrugada hasta las 7 de la mañana del 1 de enero. En este caso, la producción estará a cargo de AL+ y Meet. El line up prevé la apertura a la 1 con Fer Furlan, seguido por la actuación de Los Suruba a partir de las 2:30, y el cierre a cargo de Jorge Savoretti desde las 5.

Uno de los datos destacados de la noche de Año Nuevo será el regreso de Los Suruba a la ciudad de Paraná, luego de su última presentación en marzo de 2023 durante un Arena Sunset organizado por AL+.

Las entradas para ambas noches se encuentran disponibles a través de las plataformas online Tickea y Ticketland.