El Concejo Deliberante tratará los proyectos de Presupuesto y ordenanza Tributaria

Los proyectos de ordenanza de Presupuesto y Tributaria de la Administración Municipal de Paraná para el ejercicio 2026 serán tratados durante una nueva sesión de la legislatura capitalina, la cual se llevará adelante este miércoles a partir de las 9. Ambas iniciativas cuentan con despacho de la Comisión de Economía, Hacienda y Producción, que preside la edila Ana Ruberto.

El proyecto de Presupuesto, que estima un monto total cercano a los 232.000 millones de pesos, fue calificado desde el Departamento Ejecutivo como un “Presupuesto equilibrado en el que no se prevé toma de endeudamiento, orientado a sostener la prestación de servicios de calidad, fomentar el desarrollo local y a avanzar en obras estratégicas con mirada sostenible para la ciudad de Paraná”.

Mientras que el proyecto de ordenanza Tributaria pone el acento en la simplificación de tasas, con eliminación de unas y reducción de alícuotas en otras, destinadas a disminuir la carga fiscal y el costo de cumplimiento de los contribuyentes.

Durante la sesión, los ediles tratarán el dictamen de la Comisión de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, que preside el edil Fernando Quinodoz, correspondiente al proyecto de ordenanza remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal que propone crear el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) para la ciudad de Paraná, con el objetivo de garantizar la ocupación en la vía pública.

Entre otros proyectos, también figura en el temario el dictamen correspondiente al proyecto de ordenanza presentado por el concejal Máximo Miguez, a través del cual se impulsa la creación del programa municipal "Paraná Amigable. Más Años, Más Derechos", su objetivo es implementar capacitaciones obligatorias en trato digno y perspectiva de ciudad amigable hacia las personas mayores a agentes, funcionarios y responsables que se desempeñen en la función pública municipal.