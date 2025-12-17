‘Nacho’ Arce, en su mejor momento: “Ser el arquero que deseaba me tocó a una edad madura”

El paranaense Ignacio Arce fue uno de los futbolistas destacados de la temporada recientemente finalizada en la Liga Profesional de Fútbol. El arquero fue figura de Deportivo Riestra y, además, uno de los mejores en su puesto a lo largo de 2025. El cuidapalos, por estas horas, disfruta de un merecido descanso en su ciudad natal.

“Fueron dos años, el anterior para demostrar y este mantener ese nivel. Me encontró con muchas cosas también, de todo lo que fuimos viviendo y logrando”, manifestó en el comienzo.

En ese sentido, destacó la satisfacción personal que le genera este momento profesional: “Más que contento, era lo que uno siempre deseó y me tocó en este momento, en una edad bien madura para ser lo que hoy soy”.

Sobre el puesto que ocupa, explicó que la evolución también está ligada a la experiencia: “Tiene que ver con el paso de los años, porque es un puesto muy complicado, sobre todo en el fútbol de hoy, donde quedas muy expuesto permanentemente, el detalle, las redes, todo se magnifica”.

En esa línea, defendió su identidad futbolística en declaraciones a Radio Plaza (94.7): “Siempre quise imponer este estilo, una marca registrada, que puede gustar o no”, y remarcó que hoy cuenta con mayor respaldo y criterio para saber “cuándo hacerlo, cuándo no, cuándo es un exceso, cuándo es una sobrada”.

Arce también se refirió al impacto que genera en los más chicos, en un contexto donde el fútbol internacional y figuras como el Dibu Martínez marcan tendencia. “Me pasa mucho cuando voy a algún lugar, se me acercan en las canchas y es increíble”, y recordó situaciones vividas en estadios de equipos grandes donde los niños lo esperaban especialmente a él.

El Monumental y un partido histórico ante River

Al repasar el encuentro más importante del año, Arce no dudó en señalar el disputado en la cancha de River. “Histórico, no sé si va a volver a pasar”, afirmó, destacando tanto la magnitud del rival como el rendimiento individual y colectivo.

El arquero recordó que fue una semana cargada de emociones: “Fueron muchas cosas, en lo personal también que estaba mi familia en el estadio, mi mamá había ido”, y subrayó que ese partido quedará marcado como un hito.

“Son cosas que son únicas e irrepetibles”, concluyó Arce, sintetizando un año que lo consolidó como referente, no solo bajo los tres palos, sino también fuera de la cancha.