Paraná: con más de 900 inscriptos iniciaron las colonias de vacaciones municipales

Con más de 900 inscriptos iniciaron las colonias de vacaciones municipales en la ciudad de Paraná.

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que con más de 900 inscriptos comenzaron las colonias de vacaciones. Es una propuesta destinada a niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 17 años en el Complejo Deportivo Raúl Alfonsín, Complejo Deportivo El Sol, Club Atlético Paraná y Club Universitario. Además, se desarrollará una nueva temporada de actividades de playa y la colonia de deportes adaptados.

“Es una decisión política de la gestión de la intendenta Rosario Romero continuar con las buenas acciones y siempre tratar de mejorarlas. Es una experiencia que hace muchos años se viene desarrollando en Paraná y nuestra intención es que cada día niños y niñas disfruten más estas colonias gratuitas”, sostuvo el subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli.

El funcionario indicó además que esta temporada se vuelven a sumar actividades en la Escuela de Canotaje, expedición y natación en aguas abiertas (Escenaa), en el Thompson y en el Balneario Municipal. También se realizará la colonia de deportes adaptados.

Maximiliano Ceballos, coordinador de la colonia de barrio El Sol, sostuvo: “Comenzamos una nueva temporada con expectativas superadas con la cantidad de inscriptos. La pileta es el gran atractivo, pero además hay otras actividades con distintos deportes para realizar”, manifestó.

Por otra parte, la temporada 2025/26 volverá a contar con actividades de playa, como stand up padel o canotaje, además de fútbol playa, beach vóley y frisbee. Se desarrollan tanto en el Escenaa y en el Thompson.

Colonias de vacaciones

* Complejo Deportivo El Sol (Santos Vega y Coronel Caminos).

* Complejo “Raúl Alfonsín” (Dr. Bernardo Houssay y Barbagelata).

* Club Universitario (Río Negro 550).

* Complejo Balneario Thompson.

* Club Paraná (José Ruperto Pérez, 273).

Colonias de vacaciones de playa

* Stand Up Padel -SUP- (Galpones del Puerto Nuevo Escenaa).

* Canotaje (Galpones del Puerto Nuevo Escenaa).

* Deportes de Beach -Fútbol Playa, Beach Vóley y Frisbee- (Galpones del Puerto Nuevo Escenaa).