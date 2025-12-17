Empresarios pagaron 250 mil dólares por cada mesa de la cena de Fundación Faro para respaldar a Milei

“¿Por qué, durante décadas, hemos impulsado una ideología política que suponía que el Estado debía estar por encima de las empresas?” inició, provocador y desde el escenario, Agustín Laje. Casi 500 invitados, en su mayoría empresarios, lo vivaron y aplaudieron a rabiar. El titular de la Fundación Faro, el think tank ideológico de La Libertad Avanza, abrió así la cena de recaudación de la organización, que además de bajar línea cultural y tener una escuela de ceos libertarios, recaudó millones para el partido, en una sola noche, y actuó como la consagración “del pacto político de la Reforma Laboral y el modelo pro empresa”. Tal la descripción de los presentes, fue un cierre de filas definitivo del poder económico y el Gobierno: pocas veces en este tipo de mitínes había habido tanta convocatoria de hombres y mujeres de negocios a cara descubierta. Lo que hasta no hace tanto tiempo eran ceos esquivando flashes de la prensa curiosa, el lunes último mutó en una mayoría de empresarios orgullosos de “bancar a Javier” Milei, el Presidente.

Según supo PáginaI12, en el evento -que se hizo en el Yacht Club de Puerto Madero- el Círculo Rojo aceptó pagar 250 mil dólares por mesa, y un canon individual de 40 mil dólares. También hubo instancia de regateo, pero casi todos aceptaron poner ese dinero. Gente que conoce los números finos explicó a este diario que se consiguieron aproximadamente 15 millones de dólares. No es la primera vez que Faro junta plata con empresarios, pero esta vez fue masivo.

La lista de concurrentes resultado frondosa. Primero tomaron algo en el deck al aire libre del Yacht, conversando amablemente en una tarde apacible. Y no empezaron a cenar hasta después de que Milei, que llegó con su hermana Karina, diera un discurso de una hora y media con todos los conceptos que los empresarios esperaban oír. Georgie, Juan y Patricio “Paddy” Neuss hicieron de anfitriones, como dueños del Yacht que son. Los hermanos (Paddy casado con María Blaquier, heredera del imperio Ledesma), son dueños de la VTV porteña, empresas de energía y otros cientos de negocios, y fueron de los primeros militantes del PRO que saltaron del apoyo a Patricia Bullrich a las filas de Milei.

Fue precisamente Francisco quien organizó las mesas, intercalando lugares entre ceos y políticos del Gabinete. La parte operativa de las mesas, en tanto, estuvo a cargo de Mariana Galante, encargada de la Fundación Banco Nación. Buscaron “reafirmar la pertenencia de los ceos a las filas libertarias”, abriendo conversaciones directas con dirigentes políticos, en un ámbito relajado. Por el lado de los funcionarios, se hicieron ver el ex ministro Luis Petri; el titular de Diputados, Martín Menem, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Hay que sostener la batalla cultural” en oposición al “oscurantismo de izquierda”, vendió Milei ante la platea, y volvió a ser aplaudido. El nivel de algarabía era total y llegó a su clímax cuando pronunció la frase de que “se terminó la masacre populista”. Lo escuchaban, además, Martín y Hugo Eurnekian, los sobrinos del dueño de Corporación América; el ceo de YPF, Horacio Marín; Alejandro Simón, de Sancor Seguros, el cafetero Martín Cabrales y Manuel Santos Uribelarrea, de MSU Energy. Este último ceo se acaba de quedar con hidroeléctricas re privatizadas. También se dejaron ver Damián Pozzoli y Carlos Giovanelli, socios en el Grupo Inverlat (propietario de Havanna) que a principios de años se asociaron con los Neuss para quedarse con distribuidoras eléctricas en Tucumán, el Litoral y Jujuy. Conocido de ellos, se sentó en una de las principales mesas Mauricio Filiberti, el señor del cloro, denominado así por ser el dueño de Transclor, la empresa más grande del sector y proveedora de AySA.

Un álbum de fotos del poder

Exultante luego del triunfo de José Antonio Kast en Chile se mostró en el evento Axel Kaiser Barents-Von Hohenhagen, un abogado ultra conservador que es la mano derecha de Laje en Faro. El también chileno escribió varios libros, entre ellos “Parásitos Mentales”, con el que argumenta que las ideas progresistas “infectan nuestro pensamiento y sociedad”. Lo rodearon bastante los ceos argentinos, en un acto casi celebratorio de proyectos similares de un lado y otro de la Cordillera. Uno de los más curiosos, el ex presidente de River, Rodolfo Donofrio, quien asistió acompañado por su pareja, Zulemita Menem, un apellido simbólico y anhelado para muchos de los presentes.

Recorrer las mesas era casi un álbum de fotos del poder real en la Argentina. Uno de los pocos que se dejó ver de manera cuidada fue Martín Migoya, el dueño de Globant, el Unicornio tecnológico que se hizo con los subsidios estatales del kirchnerismo y adquirió, tiempo después, sede fiscal en Luxemburgo, uno de los más grandes paraísos fiscales de Europa. Migoya es, junto a Marcos Galperín, de Mercado Libre, la cabeza de Endeavor, la cámara empresaria que sostiene a Milei y contiene a buena parte de sus ceos más fieles. Endeavor tiene un acuerdo con Faro, que no se oculta: financia el plan “Acelerá tu negocio”.

En Endeavor aparecen, también, otros dos invitados Federico y Sebastián Braun. El primero es el dueño de la cadena de supermercados La Anónima, uno de los pocos vieja- escuela de esa cámara. A Sebastián, que es del núcleo duro de los ceos que armaron el apoyo libertario desde el inicio, le dicen “el heredero”, porque son pocos los que pueden precisar a qué actividad se dedica. Muy cercano a Karina Milei, como todo aquel que busca el poder, es dueño de los terrenos en los que se instaló el Parador La Huella, la costa uruguaya. Además, junto a su hermano Carlos -cuya esposa fue una de las tres testigos del casamiento de Macri y Juliana Awada-, Sebastián Braun regentea el hotel Esplendor, en El Calafate, que tiene un hecho curioso en la era Macri: ganó una particular compulsa, con precios más caros que la competencia, para que los pilotos de Aerolíneas Argentinas pararan allí cuando aterrizaran en la ciudad.

También se hicieron ver en el convite Juan Nápoli, del Banco de Valores; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, muy cuestionado por algunos de sus pares por aparecer allí en el medio de la crisis fabril; Luis Galli, ceo de Newsan y el histórico Rubén Cherñajovsky, el dueño de esa empresa, que cambió rápido de piel y hoy apoya a Milei. También fue de la partida Francisco De Narváez, que pelea por quedarse con el negocio de la saliente Carrefour.