Adrián Suar abrió su corazón y habló sobre su nuevo noviazgo con Rocío Robles

Tras las románticas vacaciones que compartieron en Uruguay, Adrián Suar protagonizó un sorpresivo móvil en Infama en donde se sinceró sobre su nueva relación con Rocío Robles.

¿Qué dijo Adrián Suar sobre su relación con Rocío Robles?: “Estamos muy bien”, comenzó el productor en diálogo con el ciclo de América TV y la notera le comentó que a la modelo le gustaría casarse a lo que él respondió sorprendido: “¿En serio? Y bueno, puede ser, qué sé yo”, publicó el portal Exitoina.

Tras aclarar que ambos estaban muy bien con el presente que viven, la periodista quería saber qué opinaba sobre el escándalo que protagonizaron Griselda Siciliani y Luciano Castro, a lo que Adrián Suar respondió: “No habló de esas cosas, como no me gustan que hablen de mí, yo tampoco de los demás”, y cerró: “No doy consejos si no me pidan”.