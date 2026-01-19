Gobernador Mansilla celebrará su 136° aniversario con dos noches de festejos

La Municipalidad de Gobernador Mansilla convoca a la comunidad a participar de las actividades organizadas para conmemorar el 136° aniversario de la fundación de la localidad, que se desarrollarán entre el miércoles 21 y el sábado 24 de enero en distintos espacios públicos, con actos protocolares por la mañana y una propuesta artística. Las actividades buscan recordar las raíces del pueblo y homenajear a sus pioneros.

El programa de actividades comenzará el miércoles 21 de enero a las 8 de la mañana con el izamiento del Pabellón Nacional en el mástil de la Plaza San Martín, acto que marcará formalmente el inicio de las celebraciones por un nuevo aniversario de Gobernador Mansilla. Media hora más tarde, a las 8:30, se realizará un homenaje en el Cementerio Municipal con una ofrenda floral en memoria de los pioneros, fundadores y pobladores que forjaron la historia de la localidad.

Las actividades continuarán los días jueves 22 y viernes 23 de enero con propuestas artísticas y culturales en el gran escenario que se montará en la Plaza San Martín, pensado para albergar dos noches de festejo abiertas a toda la población. Según informó la Municipalidad, las presentaciones del sábado 24 se realizarán luego de los actos centrales por el 136° aniversario, y contarán con una grilla de artistas que acompañarán la celebración. Entre ellos, estarán la banda de música de la Policía de Entre Ríos, Los Laguneros del Chamamé, Los Raiceritos, Litoral Mitá, Los Majestuosos del Chamamé, La Sin Bemol, Uriel Lopez, Pasión Campera, Grupo Cazadores, Chay Alzamendes, Diego Galván y Los del Fuego y Pont a Bailar.

En el anuncio difundido por la gestión municipal se remarca que los 136 años de historia y cultura de Gobernador Mansilla merecen ser celebrados de manera conjunta, con alegría y espíritu de encuentro, como es tradición en cada aniversario.

La entrada será libre y gratuita, y lo recaudado se destinará a beneficio de instituciones locales.