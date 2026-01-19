La familia de Centurión busca testigos para aportar en la causa que investiga las circunstancias de su muerte

La familia de Ricardo Miguel Centurión, el hombre de 77 años que falleció tras un incidente en una unidad del transporte urbano de pasajeros en Paraná, inició una búsqueda activa de testigos. El hecho ocurrió el pasado 12 de enero, cuando el pasajero sufrió múltiples fracturas y lesiones vitales al intentar descender del colectivo, según los datos preliminares de la Fiscalía.

En un sensible mensaje difundido en las últimas horas, sus seres queridos expresaron la necesidad de reconstruir con exactitud lo sucedido. “Nos encontramos colaborando activamente con la investigación a fin de que las circunstancias del hecho puedan esclarecerse en su totalidad“, manifestaron, remarcando que confían en el trabajo judicial para determinar las responsabilidades correspondientes.

El objetivo principal de este llamado público es recolectar pruebas que permitan saber cómo fue la tragedia. La familia busca evitar que hechos de esta naturaleza se repitan, resguardando la seguridad de todos los usuarios del transporte público de la ciudad. Por este motivo, solicitan el aporte de pasajeros, transeúntes, choferes de otras unidades o comercios de la zona que cuenten con cámaras de seguridad, publicó Ahora.

Quienes hayan presenciado el incidente o tengan información relevante pueden comunicarse de manera privada con la familia al teléfono 3436215784. “Toda colaboración es fundamental para el esclarecimiento”, concluyeron en el comunicado.