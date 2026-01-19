Arte gráfico e ilustración en la nueva exposición de Aura

En el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA (Alameda de la Federación 557, Paraná), tendrá lugar una feria de arte gráfico e ilustración los días 23, 24 y 25 de enero, de 17 a 21. Participarán artistas, emprendimientos y editoriales de distintos puntos de la provincia.

Durante los tres días se expondrán obras originales y publicaciones que muestran distintas ramas del dibujo y la ilustración, humor gráfico, stands editoriales, objetos, fanzines y diseño, entre otros. También se realizarán jams de dibujo para todas las edades.

Serán parte de la exposición, que quedará abierta al público hasta el 14 de febrero: Maxi Sanguinetti (pinturas, dibujante de prensa, Paraná), Manu Siri (ilustración editorial, Villaguay), Juan Dibuja (ilustración objetos, Concordia); y Shei Salinas (ilustración tatoo, Victoria).

Participarán de la feria, emprendimientos que desarrollan la ilustración en diversos formatos y editoriales de la provincia y la región.

El del evento, que se enmarca en la agenda CUAC! Verano de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, es promover y difundir trabajos y producciones derivados directamente del dibujo y la ilustración. También, visualizar a artistas de toda la provincia que desarrollan este oficio aplicado en las diferentes áreas, desde los lugares institucionalizados hasta las producciones independientes.

El Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos AURA informa que se encuentra trabajando en las bases y condiciones de su convocatoria federal anual para artistas de toda la provincia. En ese sentido, en el 2025 se concretaron con gran respuesta del público las tres exposiciones seleccionadas.