El gobernador Rogelio Frigerio disfrutó de los corsos de Gualeguay en la segunda noche de presentación

El gobernador Rogelio Frigerio estuvo presente este sábado en la segunda noche del tradicional Corso de Gualeguay, uno de los principales atractivos turísticos que ofrece la provincia en verano, donde disfrutó del desfile de comparsas Si-Sí, K'Rumbay y Samba Verá.

En el Corsódromo de Gualeguay, junto a la intendenta local, Dora Bogdan, y a algunos de sus funcionarios, el mandatario agradeció a la prensa “por ayudarnos a difundir las cosas lindas que tenemos para mostrar, como los corsos; hoy particularmente el de Gualeguay, al que vine muchísimas veces y tengo la suerte de volver a presenciarlo y disfrutar de esta fiesta”.

“Para nosotros es muy importante todo lo que es el turismo de eventos como este, porque nos permite recibir gente todo el año, en este caso particular los corsos en enero y febrero, pero tenemos fiestas populares en cada uno de los municipios de la provincia, que representan la posibilidad de generar ingresos y mejorar la economía de cada uno de ellos”, dijo y destacó que por esa razón trata de estar presente, “precisamente para intentar promocionarlos, para promoverlos y que cada vez venga más gente a visitarlos”, publicó el portal oficial del gobierno entrerriano.

Sobre el corso de Gualeguay, valoró que es un evento que “tiene mucho tiempo, que está creciendo y que tenemos que seguir tratando de que lo conozcan para que vengan. Y, además, el que viene se puede quedar unos días, aprovechar el río, las cosas lindas que hay acá y volver; siempre el que viene vuelve”.

Por su parte, la intendenta Bogdan agradeció al mandatario por aceptar su invitación y “estar aquí en nuestra ciudad, para que vean el producto que ofrecemos y el trabajo de toda una comunidad. Me llena de orgullo que nos acompañe nuestro gobernador y le mostremos esta calidad que tenemos, porque los corsos de Gualeguay se superan año a año”.

Resaltó que el mandatario “nos ha visitado muy seguido y afortunadamente por cosas gratas, hace muy poquito por obras, como las 100 viviendas, y ahora el corso”.

Los corsos

Los corsos de Gualeguay tienen lugar en un corsódromo inaugurado en 2005, con capacidad para más de 5.400 espectadores. Participan más de 600 pasistas y batucadas con más de 200 integrantes, en las comparsas Si-Sí, K'Rumbay y Samba Verá. Es uno de los principales atractivos culturales y turísticos de la provincia en verano. En esta edición se desarrollarán todos los sábados de enero y de febrero, además de los días 14, 15 y 16 del feriado de carnaval.