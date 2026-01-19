Federal Amateur: Juventud Unida venció por la mínima a Sanjustino y dio el primer paso a la final

Juventud Unida sacó ventaja en el inicio de las semifinales del Torneo Federal Regional Amateur y se quedó con el partido de ida al vencer como local a Sanjustino por 1-0. El único gol del encuentro lo marcó Marcelo Olivera, de tiro libre, a los 36 del segundo tiempo.

El primer tiempo en el sur entrerriano

El equipo de Miguel Fullana asumió el protagonismo desde el arranque, aunque le costó encontrar prolijidad en el manejo de la pelota. Esa falta de claridad se reflejó en los últimos metros, donde no logró generar situaciones con juego asociado y sus aproximaciones más peligrosas llegaron a partir de pelotas paradas o centros desde los costados.

El primer aviso de Juventud llegó por el sector izquierdo, cuando el capitán Federico López, el más activo en ataque, envió un centro al área y Marcelo Olivera conectó de cabeza, con un remate que se fue cerca del palo izquierdo del arquero Reginelli.

Ante la ausencia de juego interno, lo mejor del Decano volvió a verse por izquierda, con el tándem López–Leandro Larrea, cuando este último cambió de banda. Sin embargo, el equipo nunca logró abastecer con claridad a Alan Murialdo, obligado a retroceder para entrar en contacto con la pelota y luchar de espaldas contra los centrales rivales.

El 9 debió dejar la cancha a la media hora de juego por una fuerte dolencia en la rodilla y este lunes será sometido a estudios para determinar el grado de la lesión, señala El Día.

En ese contexto, Sanjustino supo aprovechar el desconcierto del local y contó con las situaciones más claras de la primera mitad. Primero, un cabezazo cruzado de Yppoliti dio en el palo tras un tiro libre ejecutado desde la derecha, y luego Santiago Benítez salvó al Decano al interponerse con el cuerpo ante un potente remate de Ayala Vera que llevaba destino de ángulo.

El complemento

Juventud mostró otra cara y fue más punzante, con Marcelo Olivera en un rol más protagónico a partir de su desequilibrio con pelota dominada. De todos modos, el conjunto santafesino se mantuvo firme en defensa y volvió a lastimar de contra, con una situación clarísima que César Horst le tapó a Natanael González, quien apareció solo por el segundo palo tras un centro desde la izquierda.

El arquero decano respondió con reflejos y salvó con los pies. En el otro arco, Reginelli quiso evitar un tiro de esquina, pero dejó la pelota servida a Olivera; sin embargo, el centro atrás del delantero Albiceleste no fue preciso y se diluyó una chance inmejorable para abrir el marcador.

Juventud volvió a avisar con una pelota parada y un cabezazo de Ávalos que se fue apenas desviado, hasta que a los 36 minutos logró destrabar el 0-0. Tras una infracción de Maximiliano Truchet, que intentó cortar un avance del local y vio la segunda amarilla, Marcelo Chelo Olivera se hizo cargo del tiro libre y, con una pegada magistral, colocó la pelota junto al primer palo del arquero para desatar el festejo en el estadio La Vía.

Con el 1-0 a su favor y superioridad numérica, el Decano tuvo oportunidades para estirar la diferencia. Un remate de media distancia de Federico López pasó rozando el palo y luego Reginelli envió al córner un potente derechazo de Maxi Solari desde más de veinte metros.

También a través de la pelota parada, el equipo de Miguel Fullana pudo haber ampliado la ventaja y viajar a Santa Fe con un margen mayor. Finalmente, Juventud se quedó con una victoria ajustada pero valiosa, de cara a la revancha que se disputará el próximo domingo en el estadio “El Coliseo del Oeste”, en la localidad de San Justo.