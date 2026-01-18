Reclamo de justicia por Nisman, a once años de su muerte: los actos continuarán mañana en la DAIA y en la AMIA

En un acto por el 11° aniversario del crimen de Nisman, su madre Sara Garfunkel (camisa blanca en el centro), la fiscal Cecilia Goyeneche y el legislador Waldo Wolff.

Al cumplirse once años del hallazgo sin vida del fiscal Alberto Nisman, una serie de homenajes se llevaron a cabo este domingo, entre ellas una “procesión” ciudadana hacia las torres Le Parc en Puerto Madero.

Los actos, que continuarán mañana lunes en la sede de la calle Pasteur, mantienen vigente el reclamo de justicia bajo la consigna: “No fue un suicidio, fue un magnicidio”.

Con la siempre silenciosa pero emotiva presencia de Sara Garfunkel, la fiscal de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche y el legislador porteño del PRO Waldo Wolff reivindicaron a Alberto Nisman al cumplirse 11 años del asesinato del fiscal de la AMIA y pidieron terminar con la impunidad del caso.

En un acto, realizado frente a las Torres Le Parc, la dirigente del Equipo Republicano Aura Ríos Campos, pidió a los casi cien asistentes cantar el Himno Nacional y corear: “Nisman, presente, ahora y siempre. No fue suicidio, fue magnicidio”.

Por la mañana, la madre de Nisman visitó la tumba de su hijo en el Cementerio Judío de La Tablada, mientras otras personas la saludaron y dejaron una piedra en su tumba, como es la costumbre judía que reemplaza una flor.

Después, el legislador porteño del PRO, Waldo Wolff –uno de los primeros en denunciar que fue un crimen- dijo que “quiero reivindicar el accionar del fiscal Nisman que se animó a denunciar el memorándum de entendimiento con Irán en 2015 y pagó con su vida”. Nisman podría haber evitado la denuncia o renunciar a su cargo, destacó.

Y subrayó que este año la ex presidenta Cristina Kirchner se va a sentar en el banquillo de los acusados en el juicio oral por el encubrimiento de 5 iraníes en la causa AMIA gracias a la denuncia de Nisman.

A su turno, la fiscal de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien fue destituida y ahora reincorporada por denunciar la corrupción del ex gobernador de esa provincia, Sergio Urribarri, pidió juzgar a Nisman por “el mensaje de sus hechos”. Y los hechos fueron que en 2013 denunció el encubrimiento de los iraníes en vez de callarse. Comparó el caso como una pelea entre la luz y la oscuridad y lo que hizo Nisman fue buscar la luz para no entregar la soberanía de la justicia argentina a los iraníes quienes justamente están acusados de “un delito de lesa humanidad” como fue el atentado contra la AMIA de 1994 que dejó un saldo de 85 muertos, publicó el diario Clarín.

“Su mensaje fue un mensaje de claridad moral y hoy no es un acto de lamento sino de reivindicación de su trabajo”, agregó Goyeneche.

La fiscal Cecilia Goyeneche en el acto por Nisman.

Por su parte, el periodista Daniel Santoro contó las últimas novedades del caso. “La entonces procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó dijo bajo juramento que no había tomado contacto con ningún funcionario del Gobierno de Cristina Kirchner después del crimen, pero ahora el fiscal Eduardo Taiano descubrió decenas de llamadas a la Casa Rosada y al ministerio de Justicia que seguramente buscaban instalar la teoría del suicidio”, apuntó.

Además, el fiscal Taiano está tomando declaración testimonial a 300 espías del Ejército de aquella época y pidió al Gobierno que le asigne presupuesto a esa fiscalía para tomar tres empleados y acelerar las declaraciones de los oficiales de Inteligencia del Ejército.

“Existió una SIDE paralela con efectivos del Ejército que espiaba al fiscal Nisman y su señora, pero el fiscal no citó a César Milani, jefe del Ejército de Cristina” porque eventualmente piensa llamarlo a indagatoria, agregó. “Cada día que pasa, es más difícil llegar a la verdad”, finalizó.