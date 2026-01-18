La Cámara Federal de Casación Penal dictó sentencia en 49 casos durante la segunda semana de feria judicial

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, reunidos en la Sala de Acuerdos.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió 49 expedientes en la segunda semana de la feria judicial y acumuló así 89 casos resueltos en lo que va del mes de enero. Además, ingresaron 35 nuevos expedientes que se suman a los 109 que habían empezado a tramitarse la semana anterior. Entre las causas más relevantes se trató el reclamo de un juez federal investigado por corrupción para irse de vacaciones a Europa

Por su parte, la Sala de Feria del máximo tribunal penal federal, integrada con la magistrada Ángela E. Ledesma como presidenta y los jueces Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Alejandro W. Slokar -este último a partir del 16- trató causas de carácter urgente, en su mayoría referidas a detenciones, incidentes de prisión domiciliaria o habeas corpus.

En lo relativo a la gestión administrativa y de tramitación de expedientes, la Secretaría General de la Cámara reportó oficialmente que entre el 12 y el 16 de enero ingresaron 35 nuevas causas, las que se suman a las 109 que se habían puesto en marcha la semana anterior.

Esta semana, el caso más resonante que resolvió la Casación fue el del juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con orden de detención por la causa Attila.

Salmain agotó todas las instancias posibles para irse de vacaciones a España e Italia junto a su familia. Al ordenar su procesamiento, el juez Carlos Vera Barros le prohibió salir del país, decisión que frustró su idea de pasar el verano en Europa.

El juez de Rosario apeló con el argumento de que la restricción nacional afectaba el vínculo con sus hijos y la inmunidad de arresto que le otorga la magistratura. La Sala de Feria del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Javier Carbajo, rechazó de forma unánime el planteo y validó el fallo previo que advirtió un riesgo procesal de obstrucción a la investigación, además de reafirmar que las cuestiones personales del viaje no justificaban levantar la medida.

El juez procesado por cohecho y prevaricato sostuvo que la prohibición afectaba los derechos de los adolescentes y el mantenimiento del vínculo padre-hijo durante su tiempo de descanso, ya que los chicos ya estaban en Europa, publicó el portal de Infobae.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó en claro que las protecciones que tienen los jueces sirven para cuidar la función pública, pero no otorgan fueros personales que permitan evadir restricciones procesales comunes.

Este viernes, además, la Sala de Feria decidió que el represor Ricardo Miguel Cavallo continuará en prisión, al rechazar dos intentos simultáneos de su defensa por conseguir la libertad. Está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

La defensa planteó que Cavallo ya lleva más de 25 años privado de su libertad si se computan los siete años que pasó detenido en el extranjero —en México y España— antes de su extradición a la Argentina.

El voto mayoritario de los jueces Yacobucci y Carbajo desestimó estos argumentos y ratificó todo lo actuado por la instancia inferior en dos resoluciones consecutivas.

Mejoras edilicias en Comodoro Py

La Cámara Federal de Casación Penal informó que, en materia de infraestructura y cuestiones edilicias, con intervención de la Intendencia, se continuó supervisando el desarrollo de los trabajos actualmente en ejecución en el edificio de la avenida Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, consignó el portal de Infobae.

El presidente del tribunal, Diego G. Barroetaveña, junto con personal a su cargo, de la Secretaría General, de la Intendencia y de la Policía Federal Argentina, realizó una recorrida integral del edificio y sus alrededores, a los efectos de establecer prioridades y necesidades estructurales y edilicias.

Entre otras medidas, dijeron fuentes oficiales, se encomendó al personal abocado a las tareas de puesta en valor de los ingresos por el subsuelo del edificio, la urgente culminación de la obra correspondiente a la entrada por el ala Retiro -con acceso directo a la Sala Auditorio- habida cuenta de la celebración de distintos debates orales y públicos con concurrencia de numerosas partes, una vez culminada la feria judicial.