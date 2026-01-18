TC Pick Up: se prepara una nueva marca y podría ser con Werner

El campeonato de TC Pick Up se alista para regresar el próximo 22 de febrero en el autódromo de la ciudad de La Plata. A falta de la confirmación oficial, la marca china Foton ingresaría como novedad para este 2026 y el apuntado para manejar una de las unidades es ni más ni menos que el paranaense Mariano Werner, campeón en el año 2023 y tres veces laureado en el Turismo Carretera.

Si bien restan detalles, la intención es que el Zorro de Paraná sea uno de los representantes de la nueva marca, mientras que el otro sería Gastón Mazzacane, ambos pilotos del Coiro Competición.

En la última temporada, Werner perdió el campeonato en la jornada final, tras un polémico incidente con Juan Pablo Gianini.

El TC Pista Pick Up también sumará una Foton y la conduciría Nicanor Santilli Pazos, con la intención de que la nueva camioneta tenga rodaje y desarrollo en ambas divisionales.