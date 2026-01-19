El FMI proyecta que la economía argentina crecerá un 4% en 2026 y 2027

El PBI de Argentina tendrá un crecimiento del 4% en 2026 y 2027, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo mantuvo su perspectiva para el país, al tiempo que consideró que la economía mundial está en una senda de expansión “firme”, pero bajo presiones significativas. También ubicó al país entre las economías con mejor desempeño relativo a nivel global en los próximos dos años.

Así lo planteó el FMI en la actualización del “Panorama Económico Mundial” (conocido como WEO por su sigla en inglés), presentado este lunes en Bruselas. Según el organismo, la economía argentina crecerá 4% tanto en 2026 como en 2027, una expansión superior al promedio mundial —estimado en 3,3% y 3,2% respectivamente— y también por encima de las principales economías de América Latina.

En la comparación regional, Brasil desaceleraría su ritmo de crecimiento desde 2,5% en 2025 a 1,6% en 2026, con una recuperación a 2,3% en 2027. México, en tanto, mostraría una expansión más moderada, con tasas de 1,5% y 2,1% en los dos años siguientes, publicó Ámbito.

De acuerdo con un cuadro anexo del informe, que releva las previsiones para 30 economías que concentran la mayor parte del PBI mundial, la Argentina se ubica como la undécima economía con mayor crecimiento proyectado. Solo es superada por países como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita, entre otros mercados emergentes de fuerte dinamismo.

Para América Latina y el Caribe, el FMI prevé que el crecimiento se moderará a 2,2% en 2026 y repuntará a 2,7% en 2027, a medida que las economías converjan hacia su producto potencial desde distintas posiciones cíclicas. En ese contexto, la Argentina aparece como uno de los casos con mayor expansión prevista.