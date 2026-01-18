Independiente Rivadavia inició la Copa Argentina con una cómoda victoria

Independiente Rivadavia de Mendoza arrancó su participación en la Copa Argentina 2026 con una victoria 2 a 0 ante Estudiantes de Buenos Aires. El elenco mendocino ganó gracias a los goles de Álex Arce y Gonzalo Ríos, que volvió encendido tras su paso por Banfield. Ahora, con un lugar asegurado en los 16avos de final, el equipo de Alfredo Berti aguarda por el vencedor del duelo que protagonizarán Tigre y Claypole.

Independiente Rivadavia salió a defender su título de campeón con una actitud agresiva por la recuperación que encerró a Estudiantes en su campo. Esa presión duró hasta el gol de cabeza del paraguayo Alex Arce y luego la Lepra levantó un poco el pie del acelerador y creció el equipo de Caseros que tuvo sus chances.

Rostagno, el 9, fue una amenaza. Coco Correa, aquel ex Vélez, condujo con acierto y el empate rondó el área de Bolcato. Fue parejo el último cuarto de hora de esa primera parte. Ríos, Osella y Fernández fueron los destacados de los mendocinos. El Pincha nunca se entregó, tampoco cuando fueron a la segunda parte.

El primer cuarto de hora pareció que habían cambiado de camisetas. Estudiantes hizo lo que había hecho Independiente en la primera parte y fue el que encerró a su rival en su campo. Manejado por la zurda de Correa merodeó a menudo el área de Bolcato y tuvo aproximaciones de riesgo, aunque pocas situaciones netas.

Aguantaron el mal momento los mendocinos hasta que su rival se fue quedando sin combustible y otra vez Osella y Fernández tomaron el comando. Se acabó el duelo a los 26 minutos cuando luego de una gran jugada colectiva definió Ríos y convirtió el segundo con un zurdazo.

Al fin, impuso la diferencia de categoría. Después de todo es el último campeón. El 2-0 fue justo, aunque Estudiantes nada tiene que reprocharse.