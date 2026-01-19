El Cineclub del Iaaer abre un ciclo dedicado a Frankenstein

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) proyectará cine en el patio de la Biblioteca Provincial (Alameda de la Federación 278, Paraná). Serán cuatro películas clásicas alrededor Frankenstein, el personaje del libro de Mary Shelley. La primera función será este viernes 23, a las 20:30.

El ciclo se llama "Verano Frankenstiano" y se desarrollará durante enero y febrero. Se abre así la temporada 2026 del Cineclub Noble del Iaaer en una actividad conjunta con la Biblioteca Provincial, ambos organismos que dependen de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La relación entre literatura y cinematografía es una constante en la creación artística del mundo contemporáneo. Y la novela gótica de Mary Shelley (1797-1851) Frankenstein o el moderno Prometeo ha mostrado su pregnancia en el imaginario incluso hasta el presente; una muestra de ello es la versión que ofreció el director cinematográfico Guillermo del Toro recientemente para la plataforma Netflix.

La primera función será este viernes 23, a las 20:30, con La novia de Frankenstein, del director James Whale y protagonizada por Boris Karloff; (Estados Unidos, 1935). Su trama cuenta sobre el Dr. Frankenstein que es chantajeado para crear una compañera para su monstruo. Aunque cobra vida, ella rechaza a la criatura al despertar, gritando de horror.

Desde la Biblioteca Provincial explicaron que el profesor Ricardo Martín Ramírez (Fhaycs-Uader) realizará una introducción orientada a poner en relación imágenes, relatos y preguntas. La intención es sostener una experiencia colectiva de lectura y conversación, en la que el cine y la literatura se reconozcan como territorios en permanente reescritura.

Las próximas de la cartelera

El viernes 30 de enero a las 20:30 se proyectará La maldición de Frankenstein. Dirigida por Terrence Fisher (Reino Unido, 1957), con la actuación de Peter Cushing como el Barón Víctor Frankenstein y Christopher Lee como la criatura.

Viernes 13 de febrero a las 20:30: El jovencito Frankenstein, dirigida por Mel Brooks (Estados Unidos, 1974) y protagonizada por Gene Wilder.

Viernes 20 de febrero, a las 20:30: se proyectará Frankenstein de Mary Shelley (Estados Unidos, 1994), dirigida por Kenneth Branagh quien también protagoniza la cinta junto a Robert De Niro como el monstruo. Es conocida por intentar ser la adaptación más fiel al texto original, manteniendo el marco narrativo de la expedición al Ártico.

La actividad es parte de CUAC! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante esta temporada en distintos puntos de la provincia.

Todas las protecciones serán de acceso libre y gratuito.