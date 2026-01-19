Un turista murió tras haber sido picado por abejas en un pajonal del departamento Uruguay

Un hombre fue hallado sin vida en un campo de Entre Ríos. Se trata de un turista cuyo cuerpo estaba “lleno de abejas”. Así informaron fuentes policiales.

La fatalidad ocurrió este domingo a las 20.50 en jurisdicción de Comisaría Colonia Talita, departamento Uruguay, precisamente en un campo conocido como La Titina, cerca de un arroyo.

La víctima fatal fue identificada como Leonardo Singereiski, de 60 años, supo Ahora.

Vecinos se comunicaron telefónicamente a la Policía tras escuchar los gritos de auxilio en la zona de monte. Al concurrir, el encargado del lugar Aníbal Noro informó lo sucedido con un turista, en la zona del arroyo.

La Policía inició la búsqueda sin respuestas y, tras recorrer la zona de montes, cerca de unas colmenas se observó “un cuerpo de una persona de sexo masculino tirada en el pasto y sin signos vitales, y lleno de abejas”, indicó el parte policial.