Mundial 2026: la TV Pública transmitirá todos los partidos de Argentina

El Gobierno nacional informó que la TV Pública transmitirá todos los partidos de Argentina.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la selección argentina de fútbol durante la Copa del Mundo 2026 tras haber alcanzado un acuerdo comercial.

“Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”, escribió el funcionario al anunciar la medida de cara al máximo evento del fútbol mundial que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos.

Adorni había anticipado a fines de agosto del año pasado, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, que los medios públicos transmitirían el Mundial.

En esa oportunidad, cuando todavía era vocero de la Presidencia, señaló que se habían iniciado gestiones “para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible”. Y anexó: “De hecho, personalmente estoy llevando adelante las gestiones.