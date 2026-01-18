La Oficina Móvil de Turismo inició su recorrido de promoción por Entre Ríos

El secretario de Turismo, Jorge Satto, destacó la puesta en funcionamiento del dispositivo y subrayó su importancia estratégica para la política turística provincial.

La herramienta de promoción turística tuvo su primera salida a territorio durante la Fiesta Nacional de la Playa, en Concepción del Uruguay, acercando la propuesta turística de la provincia a miles de visitantes.

La Secretaría General de la Gobernación, a cargo de Mauricio Colello, a través de la Secretaría de Turismo, puso en marcha el uso promocional de la Oficina Móvil de Turismo, un dispositivo estratégico adquirido mediante financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), instrumentado desde la Unidad Ejecutora Provincial, en el marco del Plan Integral de Turismo que impulsa el gobierno provincial. Su debut en territorio se concretó durante el último fin de semana, de viernes a domingo, en la Fiesta Nacional de la Playa, que se desarrolla en el Predio Multieventos de Concepción del Uruguay y convoca a miles de personas.

La presencia de la Oficina Móvil en uno de los eventos más convocantes del verano entrerriano permitió exhibir de manera directa y dinámica la diversidad de experiencias, destinos y productos turísticos que ofrece la provincia, fortaleciendo el contacto con visitantes y potenciando el alcance de la promoción en un contexto de alta afluencia de público.

El secretario de Turismo, Jorge Satto, destacó la puesta en funcionamiento del dispositivo y subrayó su importancia estratégica para la política turística provincial. “Es un gran orgullo poner en marcha el uso promocional de la Oficina Móvil que adquirimos el año pasado. Su debut en la Fiesta Nacional de la Playa es un hecho que merece ser destacado”, expresó, al tiempo que remarcó que Entre Ríos se posiciona como una de las pocas provincias argentinas en contar con una oficina móvil de promoción turística dotada de tecnología de última generación, publicó el portal oficial del gobierno entrerriano.

En ese sentido, Satto señaló que se trata de “un gran paso adelante en el esquema de promoción”, ya que la Oficina Móvil permite trasladar y mostrar toda la propuesta turística de la provincia en distintos puntos del territorio entrerriano y del país, con un formato moderno, atractivo y funcional que jerarquiza la presentación de los destinos y experiencias.

El trailer cuenta con pantallas de alta definición, sistema de sonido e iluminación, espacios modulares para informes turísticos y talleres, y zonas de interacción diseñadas para degustaciones, demostraciones culturales y presentaciones en vivo. Este formato versátil posibilita generar experiencias inmersivas y un vínculo cercano con el público, maximizando el impacto de cada acción promocional.

La Oficina Móvil continuará su recorrido por los principales destinos, fiestas y carnavales entrerrianos a lo largo de la temporada de verano, aprovechando la masiva convocatoria de estos eventos para difundir la oferta turística de Entre Ríos durante todo el año. Cada intervención se realiza de manera articulada con las áreas de Turismo de los municipios anfitriones, fortaleciendo el trabajo conjunto entre provincia y gobiernos locales.