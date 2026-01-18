Lisandro Martínez, y las críticas de Paul Scholes: “Me da igual lo que digan”

Lisandro Martínez le respondió a las críticas que recibió de Paul Scholes, una gloria del Manchester United.

El gualeyo Lisandro Martínez fue una de las figuras del Manchester United en el triunfo 2-0 ante el Manchester City en Old Trafford. Una vez finalizado el clásico, respondió con firmeza a las críticas que había recibido en la previa por parte de Paul Scholes: “Así que, a mí me da igual lo que digan. Solo me concentro en mi rendimiento, en el del equipo y lo doy todo por este club hasta el último día”.

El defensor argentino, que tuvo un duelo destacado frente a Erling Haaland, dejó en claro que los cuestionamientos externos no influyen en su enfoque dentro del campo. Martínez también aclaró que este tipo de declaraciones no representan una motivación extra ni una revancha personal: “No me aporta nada. Mi motivación es mi familia. Nada más”.

En la antesala del derbi, el ex mediocampista había puesto en duda la capacidad del argentino para enfrentar al goleador noruego y sostuvo que el equipo necesitaba defensores como Matthijs De Ligt o Harry Maguire.

Incluso ironizó sobre la estatura del campeón del mundo al señalar: “Puedo imaginarme a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1,75 m a la red”.

A esas críticas se sumó Nicky Butt, otro ex jugador del club, quien exageró la comparación al afirmar: “Será como cuando ves a un padre después de la escuela corriendo por la calle con un niño pequeño”.

Lejos de esquivar la polémica, el entrerriano desafió públicamente a los ex futbolistas a expresar sus opiniones cara a cara. “Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que, si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual”, lanzó el entrerriano al ser consultado por las declaraciones en el podcast The Good, The Bad and The Football antes del encuentro.

La respuesta no tardó en llegar. Tras el partido, Scholes reaccionó en Instagram y, junto a una placa con las frases del argentino, escribió: “Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti. El té, sin azúcar, por favor”.

El cruce no es un hecho aislado: en noviembre de 2025, durante una lesión de Martínez, el ex mediocampista ya había sido crítico. “Incluso cuando está en forma, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League”, había afirmado.