Modo Peña retoma su agenda cultural con una jornada folclórica en Sala Mayo

El ciclo cultural Modo Peña, dedicado a la música y la danza folclórica, fue reprogramado por cuestiones climáticas y se desarrollará finalmente este jueves 22 de enero a las 20 en las inmediaciones de Sala Mayo, en el sector de Puerto Nuevo, manteniendo el mismo lugar y la grilla artística prevista.

La actividad estaba prevista originalmente para el pasado jueves 15 de enero, pero debió ser postergada debido a las condiciones climáticas, decisión que fue tomada con el propósito de garantizar el normal desarrollo de la propuesta y asegurar la participación tanto de los artistas como del público. Desde la organización se informó que la reprogramación no implicó modificaciones en el cronograma artístico ni en el espacio elegido.

En esta edición se presentarán Amancay, Lucho Quiñones, Los Riedel, el dúo integrado por María Luz Erázun y Ramiro Matteoda, y los ballets folklóricos Los Entrerrianos y El Bastión, con una programación que incluye música en vivo y danza tradicional. La propuesta contempla una secuencia de presentaciones de distintos estilos dentro del folclore, con el propósito de ofrecer un recorrido amplio por expresiones musicales y coreográficas vinculadas a las tradiciones populares de la región.

La entrada será libre y gratuita.

La continuidad del ciclo ya tiene una nueva fecha confirmada, ya que el jueves 29 de enero se realizará una nueva edición que dará seguimiento a esta propuesta cultural.