Fútbol: el ex Patronato Luis Vázquez jugará en Getafe

El exjugador de Patronato Luis Vázquez jugará en Getafe de España, irá a préstamo por una temporada.

El delantero argentino Luis Vázquez dejará Anderlecht de Bélgica y pasará a préstamo al Getafe de España hasta junio de este año y con una opción de compra, pase que podría beneficiar a Boca, el anterior club del nueve, por otro refuerzo.

El elenco español había llegado a un acuerdo para incorporar a Chimy Ávila semanas atrás, pero el traspaso nunca se dio por complicaciones económicas y, con la llegada del futbolista formado en Patronato, todo indica que Getafe desistirá del jugador de Betis.

Ante este panorama, el futuro del atacante de 31 años, que fue titular ante Villarreal por la lesión de Cucho Hernández, es una incógnita. Se sabe que Boca está interesado en sumarlo y, como el pase de Alexis Cuello corre peligro de caerse, aparece como una opción viable.

Habrá que ver lo que sucede en las próximas horas (el mercado de pases en Argentina cierra este martes, aunque es un hecho que se extenderá), pero la llegada de Vázquez a Getafe podría abrirle una puerta al Xeneize para traer a un centrodelantero.

Vázquez, que jugó 99 partidos y marcó 16 goles con la camiseta azul y oro, perdió lugar en Anderlecht de Bélgica, donde Boca lo había vendido a mediados de 2023, después de arrancar como titular (116 encuentros y 18 tantos). Por eso, su salida a España será en busca de recuperar rodaje y levantar el nivel.