"Canciones que trae la brisa", un concierto de música latinoamericana

Bulé Bar Terraza Cultural realizará este viernes 23 de enero a las 21 una nueva propuesta musical titulada "Canciones que trae la brisa", un concierto a cargo de Patricia Fasano y Adriana Bruselario, con artistas invitadas, que se desarrollará en el espacio ubicado en la esquina de Ituzaingó y Pellegrini, con ingreso por Casa Boulevard.

La propuesta busca ofrecer al público un recorrido por los paisajes musicales de Latinoamérica, a partir de un repertorio que transite distintas tradiciones y climas de la región. En esta oportunidad, la interpretación estará a cargo de Patricia Fasano en voz y guitarra y Adriana Bruselario en clarinete, percusión y voz, quienes estarán acompañadas por las artistas invitadas Stella Sánchez, en bajo y voz, y Thelma González, en acordeón.

El espectáculo estará acompañado por la oferta gastronómica del lugar.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $9.000 y en puerta costarán $11.000, con reservas disponibles a través del número 343 4197725.