La banda de rock Eruca Sativa conquistó al público en la segunda noche de Música en el Anfiteatro de Paraná

La banda de rock alternativo Eruca Sativa cerró con gran éxito la velada de música en el Anfiteatro Héctor Santángelo de Paraná, ante un fervoroso público que colmó las gradas. La noche también incluyó las presentaciones de Tribality Studio, Emi Cersofio y su conjunto e Híbridos, en el marco de la agenda cultural ¡Hola Paraná!, Verano en la ciudad, impulsada por la Municipalidad.

El anfiteatro vibró al ritmo del rock. Con un clima ideal, paranaenses y visitantes de ciudades vecinas disfrutaron una noche mágica, en la que la música cautivó a todos los presentes, creando un espacio para que artistas locales y nacionales se presenten en un entorno accesible y festivo.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de la Municipalidad de Paraná, Rubén Clavenzani, afirmó: “Estamos muy felices por esta convocatoria. Como dice nuestra intendenta Rosario Romero, Paraná lo merece”. Además, destacó la calidad del evento: “Tuvimos una noche de lujo, de rock; escuchamos nuestras bandas y cerró Eruca Sativa, con un público que pudo disfrutar esta propuesta cultural en el Anfiteatro, que se complementó con un patio gastronómico”, publicó el portal de la Municipalidad de Paraná.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, indicó que “en esta oportunidad fue el rock and roll y nos queda la última de folclore el 31 de enero. Esto forma parte de una agenda de verano que nos viene sorprendiendo gratamente. La gente está disfrutando muchísimo, y eso es un valor enorme. La política pública se configura a través de la accesibilidad cultural”.

Una noche inolvidable

Eruca Sativa es una de las bandas más representativas del rock alternativo argentino contemporáneo, con una trayectoria consolidada a nivel nacional e internacional. El trío se destaca por un sonido potente que dialoga con el hard rock y el metal alternativo, letras profundas y una fuerte impronta escénica, consolidándose como una referencia artística de calidad y carácter dentro de la escena musical argentina.

Gabriel Pedernera, su baterista, expresó su emoción tras la actuación: “Creo que es la noche más inolvidable que tenemos en Paraná. La respuesta fue increíble; el lugar es hermoso y muy pensado para la música. La recepción del público fue muy importante. Hacía mucho que no veníamos, teníamos muchas ganas de presentarnos, y esta fue una oportunidad hermosa”, reseñó el portal de la Municipalidad de Paraná.

Emi Cersofio, artista que también formó parte de la grilla, comentó que se sintió “muy bien: estuve tranquila antes, lo cual no me suele suceder. Fue un público atento, que escuchó con interés. Me alegra que se hagan estos eventos, porque realmente impulsan a seguir trabajando”.

En tanto, Stefano Trianos, de Híbridos, compartió su experiencia: “Sentimos mucho calor por parte de la gente. Es la primera vez que tocamos en el anfiteatro, y es impresionante. Es fantástico que se abran a propuestas como el rock. Estamos contentísimos de poder compartir este espacio con Eruca Sativa”.

Un festival que iguala y convoca

Los vecinos también expresaron su entusiasmo. Ana Paula, de Paraná, dijo: “Me parece muy bien que se hagan estas movidas de música. Conocí bandas que no sabía que existían, y es genial que se haga más público este tipo de eventos. Todos deberían poder disfrutar de estas cosas, sin importar su situación económica”.

Juan Ignacio, visitante de Santa Fe, añadió: “Es la primera vez que vengo, pero me parece muy buena. La ciudad está muy linda, y la costanera está bien”.