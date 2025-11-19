UPM Fray Bentos pide permiso para ampliar nuevamente su producción

La empresa finlandesa instalada en la costa del río Uruguay solicitó ampliar su producción en 200 mil toneladas sin modificar los permisos ambientales vigentes.

Aumento solicitado

“UPM Fray Bentos analiza la posibilidad de realizar mejoras en su planta industrial con el fin de optimizar su capacidad operativa sin necesidad de modificar los límites de los permisos ambientales vigentes”, relata el parte de prensa emitido por la planta de producción de pasta de celulosa.“En este marco, UPM ha presentado ante las autoridades ambientales un Análisis Ambiental con la evaluación del impacto de las mejoras que permiten una mayor eficiencia operativa. Las eventuales mejoras en la planta permitirían un aumento de la producción por lo cual la empresa solicita a las autoridades el aumento del límite máximo de producción de 1.300.000 a 1.500.000 toneladas al año (1,5 MADT/año) sin modificar los límites de emisiones vigentes”, aclararon.

Impacto ambiental analizado

Dijeron que “el Análisis Ambiental realizado no identifica nuevos impactos ambientales y refleja que el desempeño se mantendría dentro de los estándares ya contemplados en los permisos vigentes. La presentación de dicha solicitud no implica la decisión de inversión en las respectivas mejoras”, explicaron.

Por último, y pese a incidentes de contaminación que ha tenido UPM en los años de funcionamiento, en el comunicado aseguran que “la planta de Fray Bentos se ha destacado como una de las plantas de celulosa con mejor desempeño ambiental de la industria en sus primeros 18 años de funcionamiento”.

“La planta opera aplicando las Mejores Técnicas Disponibles (BAT) reconocidas internacionalmente, asegurando procesos eficientes y un desempeño ambiental alineado con los más altos estándares de la industria”, afirmaron por último.

El gobierno uruguayo deberá enviar toda la documentación de la pastera ubicada en la localidad vecina a Gualeguaychú, Entre Ríos, para ser evaluada en el ámbito de la CARU.