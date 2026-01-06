Calendario escolar ciclo lectivo 2026 en todo el país: en Entre Ríos será del 2 de marzo al 18 de diciembre

En Entre Ríos las clases comenzarán el 2 de marzo, las vacaciones de invierno serán del 6 al 17 de julio y el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informó que tras la asamblea N° 148 del Consejo Federal de Educación (CFE), y luego de conocerse el calendario de feriados nacionales y provinciales, las autoridades educativas definieron las fechas para el inicio escolar 2026 en sus jurisdicciones.

Además, se fijaron los días de receso invernal durante julio y el cierre del ciclo lectivo.

Para el caso de Entre Ríos, las clases comenzarán el 2 de marzo, las vacaciones de invierno serán del 6 al 17 de julio y el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre.

Cronograma anual general de actividades

-6 de febrero: Finalización de las Acciones de Verano 2025-2026, según Resolución 3480/10 CGE.

-11 de febrero: Presentación de equipos de supervisión y equipos directivos de todos los niveles y modalidades.

-12 de febrero: Presentación de equipos docentes de todos los niveles y modalidades. Jornadas Regionales de Educación.

-2 de marzo: Inicio de clases en los niveles Inicial, Primario y Secundario en todas sus modalidades y tipos de gestión.

-9 de marzo: Inicio de clases en el Nivel Superior.

-6 al 17 de julio: Receso de invierno.

-18: de diciembre: Finalización de clases con cierre diversificado de trayectorias escolares en los niveles Inicial, Primario, Secundario, en todas sus modalidades y tipos de gestión.

-21 de diciembre: Finalización de actividades escolares. Inicio de Receso de Verano.

Nivel primario cronograma de actividades específicas

Febrero

Tiempo para el análisis y difusión de la Guía de la Tarea Organizacional Administrativa Evaluativa para las Escuelas de Educación Primaria común y de Gestión Privada de la Provincia de Entre Ríos, según competencia de cada actor institucional (directivos, docentes, personal de servicios auxiliares), Resolución N° 0900/18 CGE Abordaje de los “Lineamientos Generales para la inclusión de estudiantes con Discapacidad en los niveles obligatorios del Sistema Educativo Entrerriano” en el marco de la Resolución Nº3750/21 CGE y su actualización y modificación Resolución Nº 2940/23 CGE.

-13 de febrero: Primera Jornada Interinstitucional 2026.

-16 al 20 de febrero: Instancias de intensificación e integración de saberes para el nivel primario.

-18 al 20 de febrero: Primera Jornada Institucional 2026.

-23 de febrero al 6 de marzo: Jornadas escuela, familia y comunidad. Actividades de encuentro y vinculación que fortalezcan la relación entre la escuela, las familias y la comunidad a efectos de actualizar el contrato pedagógico, presentar la propuesta institucional y articular las pautas de trabajo para el ciclo lectivo.

Marzo

-2 de marzo: Inicio del primer trimestre. Inicio del Plan Provincial de Alfabetización de Nivel Primario.

-16 al 20 de marzo: Primera Jornada Institucional de las Áreas.

Abril

-13 al 17 de abril: Segunda Jornada Interinstitucional 2026.

-15 de abril. Entrega del Proyecto Educativo de Supervisión a la Dirección de Nivel Primario.

-20 al 24 de abril: Segunda Jornada Institucional 2026.

Mayo

-22 de mayo: Finalización del Primer Trimestre.

-26 de mayo: Inicio del Segundo Trimestre.

Junio

-8 al 12 de junio: Socialización de boletines digitales a las familias y estudiantes (Resolución Nº 1800/22 CGE).

Julio

-6 al 17 de julio: Receso de Invierno.

-20 al 24 de julio: Tercera Jornada Interinstitucional 2026.

-27 al 31 de julio: Tercera Jornada Institucional 2026.

Agosto

-18 al 21 de agosto: Segunda Jornada Institucional de las Áreas.

-28 de agosto: Finalización del segundo trimestre.

-31 de agosto: Inicio del tercer trimestre.

Septiembre

-1° al 7 de septiembre: Socialización de boletines digitales a las familias y estudiantes (Resolución N° 1800/22 CGE).

Octubre

Mes de inscripción de estudiantes para el Ciclo Lectivo 2026.

-19 al 23 de octubre: Cuarta Jornada Interinstitucional 2026.

-26 al 30 de octubre: Cuarta Jornada Institucional 2026.

Noviembre

Cierre del tercer trimestre. Presentación de informes de las trayectorias educativas de estudiantes.

Diciembre

-7 al 18 de diciembre: Período de intensificación de aprendizajes e informe para Nivel Primario.

-18 de diciembre: Finalización del tercer trimestre con cierre diversificado de trayectorias escolares.

-21 de diciembre: Finalización de actividades escolares.

Inicio de Receso de Verano.

Nivel secundario cronograma de actividades específicas

Febrero

Abordaje de los “Lineamientos Generales para la inclusión de estudiantes con Discapacidad en los niveles obligatorios del Sistema Educativo Entrerriano” Resolución Nº3750/21 CGE y Resolución Nº 2940/23 CGE.

-12 al 20 de febrero: Revisión y Comisión Evaluadora para estudiantes que hayan finalizado el nivel secundario con espacios pendientes de aprobación, y para estudiantes con espacios curriculares regulares, previos, libres y por movilidad.

-13 de febrero: Primera Jornada Interinstitucional 2026.

-18 al 20 de febrero: Primera Jornada Institucional 2026.

-23 de febrero al 6 de marzo: Jornadas escuela, familia y comunidad: actividades de encuentro y vinculación que fortalezcan la relación entre escuela, familias y comunidad a efectos de actualizar el contrato pedagógico, presentar la propuesta institucional y articular las pautas de trabajo para el ciclo lectivo.

Marzo

-2 de marzo: Inicio del primer trimestre. Inicio del Programa Red Secundarias Innovadoras.

-31 de marzo: cierre de la carga de los títulos de los egresados del nivel secundario y de todas sus modalidades y envío de las planillas a la autoridad provincial (Departamento Títulos, RRHH, CGE), según Resolución N° 059/08 CFE.

Abril

Mes de Inicio del Programa Red de Escuelas que Transforman, Programa Escuela y Comunidad y del Programa Fortalecimiento de la Alfabetización en el Nivel Secundario. Programa Integral de Acompañamiento a las Trayectorias en Riesgo Educativo ACOMPAÑAR. Mes de Asambleas Generales Ordinarias, Ley Provincial N° 10.215 - Centros de Estudiantes.

-6 al 10 de abril: Comisión Evaluadora para estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secundario con espacios pendientes de aprobación según normativa vigente, sin suspensión de actividades institucionales.

-13 al 17 de abril: Segunda Jornada Interinstitucional 2026.

-20 al 24 de abril: Segunda Jornada Institucional 2026.

Mayo

Presentación de los Proyectos Político Pedagógico de Supervisión.

-18 al 22 de mayo: Integración de saberes para estudiantes del Nivel Secundario y modalidades o Dirección de Gestión Privada según Resolución Nº 1582/11 CGE.

-22 de mayo: Finalización del Primer Trimestre.

-26 de mayo: Inicio del Segundo Trimestre.

Junio

-8 al 12 de junio: Socialización de boletines digitales a las familias y estudiantes (Resolución Nº 1800/22 CGE).

-29 de junio al 3 de julio: Comisión Evaluadora para estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secundario con espacios pendientes de aprobación; y para estudiantes con espacios curriculares previos, libres y por movilidad estudiantil. Sin suspensión de actividades.

Julio

-6 al 17 de julio: Receso de Invierno.

-20 al 24 de julio: Tercera Jornada Interinstitucional 2026.

-27 al 31 de julio: Tercera Jornada Institucional 2026.

Agosto

-24 al 28 de agosto: Integración de saberes para estudiantes del Nivel Secundario y modalidades de acuerdo a lo estipulado según Resolución Nº 1582/11 CGE.

-28 de agosto: Finalización del segundo trimestre.

-31 de agosto: Inicio del tercer trimestre.

-31 de agosto al 4 de septiembre: Comisión Evaluadora para estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secundario con espacios pendientes de aprobación. Sin suspensión de actividades institucionales.

Septiembre

-7 al 11 de septiembre: Socialización de boletines digitales a las familias y estudiantes (Resolución N° 1800/22 CGE).

Octubre

Mes de Preinscripción de estudiantes para el Ciclo Lectivo 2027.

-19 al 23 de octubre: Cuarta Jornada Interinstitucional 2026.

-26 al 30 de octubre: Cuarta Jornada Institucional 2026.

Noviembre

-23 al 27 de noviembre: Comisión Evaluadora para estudiantes que hayan finalizado el Nivel Secundario con espacios pendientes de aprobación; y para estudiantes con espacios curriculares previos, libres y por movilidad estudiantil. Sin suspensión de actividades institucionales.

-30 de noviembre al 7 de diciembre: Período de intensificación de saberes, revisión, acompañamiento y apoyo en espacios pendientes de aprobación. Integración, revisión de saberes para todos los estudiantes Nivel Secundario y modalidades según Resolución N° 1582/11 CGE.

Diciembre

-7 al 18 de diciembre: Período de revisión y evaluación ante comisión evaluadora para estudiantes en condición de regulares y libres concurrentes con espacios pendientes de aprobación del Nivel Secundario y modalidades según Resolución N° 1582/11 CGE. En caso de los estudiantes libres concurrentes y regulares, tener en cuenta las recomendaciones pedagógicas del programa ACOMPAÑAR aprobado por Resolución 1834/25 CGE. Carga de Boletines Digitales.

-18 de diciembre: Finalización del tercer trimestre con cierre diversificado de trayectorias escolares.

-21 de diciembre: Finalización de actividades escolares. Inicio del Receso de Verano.