Juan Siemienczuk se incorpora al básquet formativo de Talleres

El entrenador paranaense Juan Siemienczuk fue confirmado como nuevo responsable de las categorías formativas U13, U15 y U17 de la línea A del Club Atlético Talleres, equipos que competirán en la próxima edición de la Liga Provincial de Básquet. El coach, de esta manera, concretará su regreso al básquet masculino de la institución luego de 15 años, en un nuevo desafío profesional que lo tendrá al frente de un proyecto orientado al desarrollo y la formación de jóvenes jugadores.

Según se informó desde la institución, la incorporación quedó sellada tras una reunión mantenida en las últimas horas con dirigentes de la subcomisión de básquet masculino, encabezada por su presidente Sebastián Trinadori, donde se definieron los últimos detalles de su llegada de cara a la temporada 2026.

Con una vasta trayectoria en el básquet entrerriano y nacional, Juan Siemienczuk inició su camino como entrenador integrando el staff técnico de Atlético Echagüe Club en 1997. En 2006, dirigió su primer partido como entrenador jefe, con apenas 24 años, en un encuentro ante Olímpico de La Banda por el Torneo Nacional de Ascenso.

Desde el CAT se informó que el inicio formal de esta nueva etapa será el próximo lunes 12 de enero, cuando el Club Talleres ponga en marcha la pretemporada de las categorías juveniles y mayores.