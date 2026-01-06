Se confirmó el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina

La AFA confirmó el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el cronograma de la primera fase de la Copa Argentina, uno de los torneos más federales del calendario nacional, en un contexto donde los equipos transitan la pretemporada y comienzan a delinear su planificación para un exigente 2026.

La Copa Argentina se pondrá en marcha con los 32avos de final y tendrá como primer gran protagonista a River, que debutará el martes 17 de febrero frente a Ciudad de Bolívar, con horario y sede todavía a confirmar. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará revancha tras haber quedado eliminado en semifinales en la edición anterior ante Independiente Rivadavia.

Una semana más tarde será el turno de Boca, que hará su estreno el martes 24 de febrero ante Gimnasia de Chivilcoy. Al igual que en otros cruces de esta instancia, el partido aún no tiene estadio ni horario definidos

El inicio del torneo y los cruces destacados

El campeón vigente, Independiente Rivadavia de Mendoza, será el encargado de abrir oficialmente la nueva edición de la Copa Argentina el domingo 18 de enero frente a Estudiantes de Buenos Aires, desde las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis.

En cuanto a los otros equipos grandes, San Lorenzo jugará el viernes 20 de marzo ante Deportivo Rincón; Independiente enfrentará a Atenas de Río Cuarto el 27 de marzo; mientras que Racing debutará el sábado 28 ante San Martín de Formosa.

Desde la AFA señalaron que la publicación anticipada de las fechas de la Copa Argentina busca facilitar la organización logística de los clubes, especialmente en una temporada que combinará torneos locales, compromisos internacionales y una agenda ajustada.

Así se jugarán los 32avos de final

Domingo 18 de enero

Independiente Rivadavia-Estudiantes, a las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis.

Lanús-Sarmiento de La Banda, a las 21.15, en Estudiantes

Lunes 19 de enero

Estudiantes de La Plata-Ituzaingó, a las 21.15, en Banfield

Miércoles 21 de enero

Argentinos Juniors vs. Midland, a las 21.15, en Lanús

Miércoles 4 de febrero

(A partir de aquí falta confirmar día y horario)

Platense- Argentino de Monte Maíz

Talleres de Córdoba-Argentino de Merlo

Jueves 5 de febrero

Deportivo Riestra-Deportivo Maipú

Barracas Central-Temperley

Miércoles 11 de febrero

Central Córdoba (SE)-Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Rosario Central-Sportivo Belgrano

Martes 17 de febrero

Aldosivi-San Miguel

Tigre-Claypole

River Plate-Ciudad de Bolívar

Martes 24 de febrero

Boca Juniors-Gimnasia de Chivilcoy

Miércoles 25 de febrero

San Martín (Sj)-Deportivo Madryn

Godoy Cruz-Deportivo Morón

Viernes 20 de marzo

San Lorenzo-Deportivo Rincón

Miércoles 25 de marzo

Banfield-Real Pilar

Atlético Tucumán-Sportivo Barracas

Viernes 27 de marzo

Belgrano-Atlético de Rafaela

Independiente- Atenas (Río Cuarto)

Sábado 28 de marzo

Racing Club-San Martín de Formosa

Domingo 29 de marzo

Newell’s-Acassuso

Huracán-Olimpo

Martes 31 de marzo

Unión-Agropecuario

Miércoles 1 de abril

Instituto-Atlanta

Defensa y Justicia-Chaco For Ever

Martes 7 de abril

Estudiantes (Río Cuarto)-San Martín (Tucumán)

Vélez Sarsfield-Deportivo Armenio

Gimnasia y Esgrima (Mendoza)-Gimnasia y Tiro (Salta)

Miércoles 8 de abril

Sarmiento (Junín)-Tristán Suárez

Gimnasia y Esgrima La Plata-Camioneros