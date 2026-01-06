Se confirmó el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina

La AFA confirmó el cronograma de la primera ronda de la Copa Argentina.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el cronograma de la primera fase de la Copa Argentina, uno de los torneos más federales del calendario nacional, en un contexto donde los equipos transitan la pretemporada y comienzan a delinear su planificación para un exigente 2026.
La Copa Argentina se pondrá en marcha con los 32avos de final y tendrá como primer gran protagonista a River, que debutará el martes 17 de febrero frente a Ciudad de Bolívar, con horario y sede todavía a confirmar. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscará revancha tras haber quedado eliminado en semifinales en la edición anterior ante Independiente Rivadavia.
Una semana más tarde será el turno de Boca, que hará su estreno el martes 24 de febrero ante Gimnasia de Chivilcoy. Al igual que en otros cruces de esta instancia, el partido aún no tiene estadio ni horario definidos
El inicio del torneo y los cruces destacados
El campeón vigente, Independiente Rivadavia de Mendoza, será el encargado de abrir oficialmente la nueva edición de la Copa Argentina el domingo 18 de enero frente a Estudiantes de Buenos Aires, desde las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis.
En cuanto a los otros equipos grandes, San Lorenzo jugará el viernes 20 de marzo ante Deportivo Rincón; Independiente enfrentará a Atenas de Río Cuarto el 27 de marzo; mientras que Racing debutará el sábado 28 ante San Martín de Formosa.
Desde la AFA señalaron que la publicación anticipada de las fechas de la Copa Argentina busca facilitar la organización logística de los clubes, especialmente en una temporada que combinará torneos locales, compromisos internacionales y una agenda ajustada.
Así se jugarán los 32avos de final
Domingo 18 de enero
Independiente Rivadavia-Estudiantes, a las 19, en el estadio La Pedrera de San Luis.
Lanús-Sarmiento de La Banda, a las 21.15, en Estudiantes
Lunes 19 de enero
Estudiantes de La Plata-Ituzaingó, a las 21.15, en Banfield
Miércoles 21 de enero
Argentinos Juniors vs. Midland, a las 21.15, en Lanús
Miércoles 4 de febrero
(A partir de aquí falta confirmar día y horario)
Platense- Argentino de Monte Maíz
Talleres de Córdoba-Argentino de Merlo
Jueves 5 de febrero
Deportivo Riestra-Deportivo Maipú
Barracas Central-Temperley
Miércoles 11 de febrero
Central Córdoba (SE)-Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
Rosario Central-Sportivo Belgrano
Martes 17 de febrero
Aldosivi-San Miguel
Tigre-Claypole
River Plate-Ciudad de Bolívar
Martes 24 de febrero
Boca Juniors-Gimnasia de Chivilcoy
Miércoles 25 de febrero
San Martín (Sj)-Deportivo Madryn
Godoy Cruz-Deportivo Morón
Viernes 20 de marzo
San Lorenzo-Deportivo Rincón
Miércoles 25 de marzo
Banfield-Real Pilar
Atlético Tucumán-Sportivo Barracas
Viernes 27 de marzo
Belgrano-Atlético de Rafaela
Independiente- Atenas (Río Cuarto)
Sábado 28 de marzo
Racing Club-San Martín de Formosa
Domingo 29 de marzo
Newell’s-Acassuso
Huracán-Olimpo
Martes 31 de marzo
Unión-Agropecuario
Miércoles 1 de abril
Instituto-Atlanta
Defensa y Justicia-Chaco For Ever
Martes 7 de abril
Estudiantes (Río Cuarto)-San Martín (Tucumán)
Vélez Sarsfield-Deportivo Armenio
Gimnasia y Esgrima (Mendoza)-Gimnasia y Tiro (Salta)
Miércoles 8 de abril
Sarmiento (Junín)-Tristán Suárez
Gimnasia y Esgrima La Plata-Camioneros