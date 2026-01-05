Caos en la Municipalidad de Concordia: por las cesantías a contratados, en Tránsito sólo hubo dos personas

El público no pudo ser atendido como corresponde y todo fue un caos.

Luego de la confusa situación inicial vivida por contratados de la Municipalidad de Concordia que este lunes no pudieron ingresar a sus lugares habituales de trabajo, trascendió que han sido desvinculados. “No recibimos notificación”, se quejó uno de ellos en diálogo con el portal El Entre Ríos.

La reacción de los afectados no se hizo esperar e impactó, especialmente, en la Central de Tránsito, donde una medida de fuerza limitó severamente la atención de los ciudadanos que concurrieron a efectuar trámites.

Los cesanteados sumado a la medida de fuerza generó un caos en la Central de Tránsito de la Municipalidad de Concordia.

“Sepan entender que si hay inspectores de tránsito que están afuera. La mayoría están medio despedidos, ¿saben? Así que, la atención que hay es mínima. Hay dos personas nomás que están atendiendo. Sepan entender y no ponerse nerviosos. Sean pacientes, es lo único que les pido”, explicó uno de los empleados municipales a la gente que hacía fila.

Y agregó: “Por favor, no se enojen con los que están atendiendo, que son dos nomás. Hay muchos despidos y tenemos que hacer la medida de fuerza, no contra ustedes sino contra el Ejecutivo”, aclaró, según publicó el portal El Entre Ríos.

Según explicó uno de los empleados de Tránsito, habría más de 300 licencias para retirar, pero sólo 20 iban a poder ser entregadas antes del horario de cierre, puesto que de los 6 que habitualmente atienden las ventanillas, 4 habrían sido cesanteados.