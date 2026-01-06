Tenis de mesa: Agustín Asmu disputará los Juegos Suramericanos de la Juventud

El paranaense Agustín Asmu disputará los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá.

El paranaense Agustín Asmu fue designado por el cuerpo técnico de la Federación Argentina de tenis de mesa para participar en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud. El evento se llevará adelante en Panamá, desde el 12 al 25 de abril.

Asmu, quien se encuentra desde septiembre de 2025 desarrollando su actividad deportiva en Portugal, viene de ganar el primer selectivo para integrar la Selección Argentina U19 en 2026.

La cargada agenda de Agustín Asmu

El paranaense participará en los siguientes eventos internacionales:

- 10 al 13 de febrero WTT YC Vila Real, Portugal (circuito mundial juvenil de tenis de mesa).

- 4 al 7 de marzo WTT YC Buenos Aires, Argentina (circuito mundial juvenil de tenis de mesa).

- 23 al 29 de marzo Sudamericano u15-u19 Chapeco, Brasil.