Inauguraron un busto dedicado a Miguel Russo en el Gigante de Arroyito

El busto dedicado a Miguel Russo está acompañado de una réplica de la Copa de la Liga que ganó en la institución.

Este domingo tuvo una mañana especial para los hinchas de Rosario Central. Esto se debe a que a las afueras del estadio Gigante de Arroyito inauguraron un busto dedicado a Miguel Ángel Russo.

De manera oficial, la institución comunicó que se estrenó la obra del escultor Matías Fernández como parte del proyecto MR. El busto ahora posa junto a la Copa de la Liga, título que el entrenador obtuvo con el Canalla en 2023.

Además de la inauguración de la obra, familiares del fallecido entrenador (entre los que estuvo el exPatronato Ignacio Russo, su hijo) participaron de un acto íntimo en el que esparcieron parte de sus cenizas sobre el césped del Gigante de Arroyito.

“Agradecemos a la familia, al artista y a todos los que hicieron posible este homenaje. El recuerdo de Miguel vive en cada rincón del estadio”, comunicó la institución a través de sus redes sociales.