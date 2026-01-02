HIF Global: “El memorándum puede quedar en el plano político”

El Licenciado en Relaciones Internacionales, Mauro Collajovsky, se refirió al memorándum de entendimiento entre el gobierno uruguayo y la empresa HIF Global, con la intención de instalar una planta de e-combustible en Paysandú.

Como especialista en Derecho Internacional Público, Geopolítica, Desarrollo de Ciudades Sostenibles e Integración Regional, el profesional de San José aseguró que no se trata de un contrato ni una autorización para comenzar una obra, sino básicamente una declaración de intención.

En los últimos días, la firma de un memorándum de entendimiento (MOU) entre el gobierno uruguayo y la empresa HIF Global generó preocupación en Colón y en toda la región. Frente a ese escenario, es importante llevar tranquilidad y explicar con claridad de qué se trata este documento y por qué, pese a lo que muchos creen, todavía no todo está definido.

Un memorándum de entendimiento no es un contrato ni una autorización para comenzar una obra, es básicamente una declaración de intención. Las partes expresan voluntad de avanzar, pero ese documento no obliga a ejecutar el proyecto ni vuelve irreversible la decisión. No habilita máquinas, no autoriza construcciones ni cierra todas las puertas.

Por eso, aunque el memorándum ya esté firmado, no significa que la planta vaya a instalarse de manera automática. Este tipo de instrumentos puede quedar en el plano político sin traducirse en hechos concretos ya que la firma marca un paso, pero no el final del camino.

Todavía existen márgenes para que el proyecto no avance. Un memorándum puede revisarse, quedar en suspenso o perder fuerza si cambian las condiciones políticas e institucionales que lo rodean. En ese proceso, la participación de la comunidad cumple un rol fundamental y no debe ser vista como un factor de conflicto, sino como una expresión legítima de compromiso con el bien común. Manifestarse de manera pacífica, informada y organizada forma parte de la vida democrática y ayuda a que las decisiones no se tomen de espaldas a quienes se ven directamente afectados.

La participación ciudadana responsable no busca generar enfrentamientos, sino visibilizar una preocupación real y sostener el reclamo por vías institucionales. Lejos de escalar tensiones, contribuye a mantener abierto el diálogo y a reforzar la necesidad de encontrar una salida que contemple a todas las partes involucradas.

Nada de esto implica desconocer la soberanía del Uruguay ni su derecho a desarrollarse. Implica reconocer que el desarrollo sostenible necesita algo más que anuncios y firmas. Necesita confianza, previsibilidad y respeto por la palabra dada. Cuando esos elementos se debilitan, los proyectos pierden legitimidad y generan resistencia social.

En este contexto, es importante remarcar que tanto el intendente de Colón, José Luis Walser, como el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, actuaron de manera responsable y dentro de los carriles institucionales. Lejos de buscar la confrontación, solicitaron diálogo, información y respeto por los compromisos asumidos. Sin embargo, la palabra que les fue transmitida no fue respetada, y la decisión de avanzar se tomó sin atender esas gestiones.

Por eso, lejos del alarmismo, este es el momento de informarse, de respaldar a las autoridades que actuaron con responsabilidad y de sostener una postura firme pero razonable. La diplomacia no es silencio ni resignación. Es la herramienta que permite abrir espacios de diálogo cuando la tensión crece y evitar que una diferencia puntual se transforme en un problema mayor.

El memorándum firmado no es una sentencia definitiva. Mientras no exista una decisión final ejecutada en el territorio, todavía hay espacio para revisar, corregir y encontrar una salida que no deje a una comunidad sintiéndose ignorada.