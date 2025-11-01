Aldosivi ganó y salió del fondo de la tabla

Este sábado la acción correspondiente a la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional comenzó en Mar del Plata. El estadio José María Minella fue escenario del cruce entre Aldosivi e Independiente Rivadavia en el marco de la Zona A y con el arbitraje de Jorge Baliño, acompañado por Álvaro Carranza en el VAR.

El Tiburón pegó muy temprano. Fue a los tres minutos que alcanzó la ventaja luego de un centro preciso desde la derecha impulsado por Giuliano Cerato para el preciso cabezazo de Justo Giani. El remate del ex Patronato prácticamente desde el punto de penal superó al arquero por el costado izquierdo para transformarse en el 1-0 parcial.

El conjunto mendocino también atacó con un centro desde la derecha, aunque en este caso el envío de Mauro Peinipil encontró el rechazo de Cerato. En el rebote, Juan Barbieri intentó definir al gol, pero su remate defectuoso encontró una buena respuesta de Jorge Carranza, que rechazó a un costado.

Ya en la segunda mitad, Agustín Palavecino marcó el segundo gol para el anfitrión en una jugada de pelota parada. El centro impulsado por Tiago Serrago fue directo a la cabeza de Gonzalo Mottes, que ganó desde el costado izquierdo e impulsó el balón hacia el centro para la llegada de Palavecino. El frentazo del mediocampista agarró a contrapierna a Agustín Lastra y se transformó en el 2-0 parcial.

La búsqueda del Tiburón continuó y el tercero estuvo cerca luego de un desborde por la derecha tras el que llegó un centro para la definición de Cerato. El defensor apareció cerca del área chica, pero su disparo encontró una buena atajada de Lastra, que envió el balón al córner.

Independiente tuvo una gran chance para descontar luego de una pirueta de Leonel Bucca en el borde del área que habilitó la carrera de derecha al centro de Kevin Retamar. El atacante bajó la pelota, pero no pudo definir y Carranza salió para evitar el descuento del conjunto mendocino.

El equipo anfitrión alcanzó algo de tranquilidad a los 24 minutos, luego de un gran taco de Giani que habilitó el pique en soledad hacia el área de Tobías Cervera. El atacante definió cruzado ante la salida desesperada de Lastra y marcó el 3-0 parcial para el Tiburón.

Independiente Rivadavia descontó rápido. A los 26 llegó un centro desde la izquierda impulsado por Matías Bergara tras el que Alex Arce cabeceó apareciendo en el borde del área chica. El remate del atacante venció a Carranza y fue el descuento.

Aunque el paraguayo anotó un tanto más que fue anulado por VAR, nada pudo mover la victoria de Aldosivi, que se recuperó de su última caída como visitante.

Con 12 puntos, el Tiburón alcanzó la línea de Independiente Rivadavia y ambos están penúltimos en la Zona A. Además, el equipo de Guillermo Farré superó a San Martín de San Juan en la tabla anual y la de los promedios, por lo que estaría evitando el descenso.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Banfield el domingo 9, desde las 19.20; mientras que a Independiente Rivadavia le tocará ser anfitrión de Central Córdoba de Santiago del Estero el lunes 10, desde las 21.15; aunque antes tendrá la final de la Copa Argentina frente a Argentinos Juniors.

-SÍNTESIS-

Aldosivi 3-1 Independiente Rivadavia.



Goles:

3’PT: Justo Giani (ALD).

10’ST: Agustín Palavecino (ALD).

24’ST: Tobías Cervera (ALD).

26’ST: Alex Arce (IRI).



Formaciones:

Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Gonzalo Mottes, Fernando Román; Roberto Bochi, Federico Gino; Natanael Guzmán, Tiago Serrago; Justo Giani y Franco Rami.

DT: Guillermo Farré.



Independiente Rivadavia: Agustín Lastra; Mauro Peinipil, Santiago Flores, Matías Valenti, Ezequiel Bonifacio; Kevin Retamar, Diego Toneto, Thomas Ortega; Leonel Bucca; Fabrizio Sartori y Juan Barbieri.

DT: Alfredo Berti.



Cambios:

8’ST: ingresó Agustín Palavecino por Natanael Guzmán (ALD).

11’ST: ingresó Matías Bergara por Diego Tonetto (IRI).

11’ST: ingresó Maximiliano Amarfil por Thomas Ortega (IRI).

17’ST: ingresó Alex Arce por Fabrizio Sartori (IRI).

17’ST: ingresó Sebastián Villa por Juan Barbieri (IRI).

21’ST: ingresó Rodrigo González por Tiago Serrago (ALD).

21’ST: ingresó Tobías Cervera por Franco Rami (ALD).

23’ST: ingresó Pedro Souto por Ezequiel Bonifacio (IRI).

35’ST: ingresó Ignacio Guerrico por Fernando Román (ALD).



Amonestados:

20’PT: Santiago Moya (ALD).

35’PT: Kevin Retamar (IRI).

3’ST: Gonzalo Mottes (ALD).

8’ST: Thomas Ortega (IRI).

19’ST: Tiago Serrago (ALD).



Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Álvaro Carranza.



Estadio: José María Minella.

Video: Liga Profesional.