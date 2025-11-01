Tres categorías de Patronato jugarán la final de la Zona Interior

Este sábado se llevaron a cabo los partidos de semifinales del Torneo de Juveniles de la Primera Nacional 2025. En el marco de la Zona Interior, tres categorías de Patronato debieron jugar por las semifinales del torneo para definir su clasificación a la final. Otra es la situación de la cuarta división, que espera su rival en la final: saldrá de entre Gimnasia de Mendoza y Juventud Unida de San Luis.

En el inicio de la jornada, la séptima división del Patrón se enfrentó con su par de Atlético Rafaela y cayó derrotada por 5-2. De esta manera, el conjunto Rojinegro quedó eliminado del torneo y finalizó su competencia este año. Los dirigidos por Gabriel Graciani llegaron al gol por medio de Valentin Weinzettel y Amilcar Tarabini.

La formación del Rojinegro en este encuentro fue con: Francisco Medina; Ignacio Cersofios, Santiago Ruff, Augusto Yodice, Enzo Aguilera, Thiago Cersofios, Santiago Rubinich, Federico Cersofios, Román Barrios; Amilcar Tarabini y Valentin Weinzettel.

Luego fue turno de la octava división, que también se enfrentó a la Crema. En este caso, el partido acabó 2-1 en favor del Patrón, que consiguió meterse en la definición de la Zona Interior. Los goles del equipo paranaense los anotaron Bautista Tomasini y Martín Villarreal.

Los dirigidos por Martín Vincent saltaron al campo de juego con: Dylan Pereyra; Juan López, Estanislao Aguirre, Juan De Giusto, Leonel Cabello; Santiago Gariboglio, Bautista Tomasini, Joaquín Chimento, Valentino Febre; Juan Aldana y Martín Villarreal.

Por último, la novena división del Patrón enfrentó a Estudiantes de Río Cuarto para definir al finalista. El resultado fue un empate 1-1 con gol de Alan Morello para el equipo paranaense. Sin embargo, en los penales fue victoria por 13-12 para el equipo dirigido por Diego Ramírez, que consiguió meterse en la final.

De esta manera, Patronato tendrá representación en las finales de las categorías cuarta, octava y novena.