Gimnasia rompió una larga racha sin ganar en el Monumental ante River

Este domingo por la noche, la actividad por la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional concluyó con el partido entre River Plate y Gimnasia. El duelo por la Zona B se disputó en el estadio Más Monumental y contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Silvio Trucco.

Gimnasia generó la primera ocasión clara del juego con un centro desde la izquierda de Pedro Silva Torrejón para el anticipo de Marcelo Torres. La combinación de exBoca terminó con un remate desviado de este último. El disparo se perdió por el costado derecho del arco de Franco Armani.

En la primera parte no sucedió mucho más. A River le costó mucho hilvanar pases para pisar el área de Nelson Insfrán y encima se quedó rápido sin Facundo Colidio por una supuesta lesión (el lunes le harán estudios para confirmar la gravedad). El Lobo, por su parte, también tuvo dificultades para generar ocasiones.

Ya en el segundo tiempo, la primera chance de peligro fue para el Tripero y terminó en la sanción de un penal muy infantil. Aunque inicialmente Nazareno Arasa no lo cobró, al revisar el VAR observó el claro empujón de Juan Portillo a Bautista Merlini dentro del área.

De la ejecución se encargó Torres, que remató contra el poste izquierdo de Armani, que se arrojó hacia el otro palo. Gol y festejo para el Lobo, que pasaba a ganarlo a los 11 minutos del complemento.

En la continuidad de la segunda mitad, River tuvo una buena ocasión con el desborde de Marcos Acuña por la banda izquierda. El preciso centro del neuquino ubicó dentro del área a Maximiliano Salas que ganó de cabeza, pero remató directamente afuera por el costado izquierdo del arco de Insfrán.

Otro centro de Acuña desde la izquierda permitió la siguiente llegada del Millonario. Esta vez hubo un primer desvío en un defensor del Lobo que dejó la pelota por el costado derecho para Portillo. El cabezazo del mediocampista fue bueno, pero careció de potencia e Insfrán controló sin problemas.

En un desborde por la derecha llegó la siguiente oportunidad con un centro de Santiago Lencina de zurda para la llegada de Maximiliano Meza. El mediocampista no pudo cumplir con la ley del ex: su remate se fue desviado por el costado derecho del arco visitante.

En el final, tras la ejecución de un tiro de esquina desde el costado izquierdo, Arasa sancionó penal por el supuesto agarrón de Gastón Suso a Lucas Martínez Quarta. Sin embargo, la repetición mostraba que era el defensor de River quien tomaba al del Lobo, pero el árbitro no dudó y pese a revisar el VAR mantuvo su decisión.

De la ejecución del penal se encargó Miguel Borja, que remató esquinado al costado izquierdo, pero Insfrán adivinó su intención y desvió el balón al tiro de esquina. Como ya se habían jugado 16 minutos de tiempo añadido (el árbitro agregó nueve), Arasa esperó a que le confirmaran que no hubo adelantamiento y pitó el final del encuentro.

Con la victoria, el Lobo llegó a 16 puntos y se ubica en la novena posición de la Zona B; mientras que el Millonario quedó en la sexta colocación con 21 unidades. En la próxima fecha, el equipo de Marcelo Gallardo jugará el Superclásico frente a Boca Juniors el domingo 9, desde las 16, en La Bombonera; mientras que el Lobo recibirá a Vélez el lunes 10, desde las 17.

-SÍNTESIS-

River Plate 0-1 Gimnasia.



Gol:

11’ST: Marcelo Torres -penal-.



Incidencia:

61’ST: Nelson Insfrán (GIM) le contuvo un penal a Miguel Borja (RIV).



Formaciones:

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo; Ian Subiabre, Juan Quintero, Facundo Colidio; Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.



Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.



Cambios:

16’PT: ingresó Cristian Jaime por Facundo Colidio (RIV).

17’ST: ingresó Santiago Lencina por Ian Subiabre (RIV).

17’ST: ingresó Miguel Borja por Cristian Jaime (RIV).

17’ST: ingresó Maximiliano Meza por Juan Quintero (RIV).

23’ST: ingresó Fabricio Corbalán por Juan Pintado (GIM).

32’ST: ingresó Gastón Suso por Enzo Martínez (GIM).

32’ST: ingresó Jorge de Asís por Bautista Merlini (GIM).

40’ST: ingresó Germán Conti por Alejandro Piedrahita (GIM).

40’ST: ingresó Jeremías Merlo por Marcelo Torres (GIM).

41’ST: ingresó Ignacio Fernández por Juan Portillo (RIV).



Amonestados:

24’PT: Cristian Jaime (RIV).

50’ST: Fabricio Bustos (RIV).

55’ST: Gastón Suso (GIM).

56’ST: Nicolás Barros Schelotto (GIM).

60’ST: Renzo Giampaoli (GIM).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Silvio Trucco.



Estadio: Más Monumental.

Video: Liga Profesional.