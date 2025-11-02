Independiente venció a Tucumán y se ilusiona con seguir en carrera

Este sábado por la noche, Independiente y Atlético Tucumán protagonizaron el cierre de la actividad correspondiente a la 14ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En el marco de la Zona B, el Rojo recibió al Decano en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. El árbitro fue Sebastián Martínez, acompañado en el VAR por Yamil Possi.

El partido se destrabó en una mala salida del fondo del equipo del norte del país. Fue a los 25 minutos, cuando una pérdida por el costado izquierdo de la cancha le permitió recuperar el balón a Felipe Loyola, que encaró hacia el área y envió un rápido pase para Gabriel Ávalos. De espaldas al arco, el atacante rozó el balón y lo desvió hacia la posición de Matías Abaldo, que llegó con un remate bajo que venció a Matías Mansilla para el 1-0.

El segundo llegó rápido. Fue a los 30, cuando un envío al área para el pique de Loyola por la derecha terminó con cabezazo del chileno para dejarle el balón al paraguayo Ávalos. El ex Patronato controló y sacó un remate fuerte y bajo contra el poste izquierdo del arco defendido por Mansilla para poner el 2-0 parcial.

Antes del descanso, Atlético tuvo una ocasión clara con un remate de larga distancia de Adrián Sánchez. El disparo parecía tener destino de ángulo en el costado derecho del arco de Rodrigo Rey, pero una buena estirada del arquero permitió el cachetazo que envió al balón al tiro de esquina.

Ya en la segunda mitad, el Rojo tuvo una primera llegada con una recuperación de Santiago Montiel por el costado derecho y un posterior remate aéreo que tenía destino en el ángulo superior izquierdo del arco de Mansilla. Una buena estirada del arquero le permitió enviar el balón al tiro de esquina.

El Rojo, superior en todo el partido, llegó al tercer gol en un tiro de esquina. El envío de Santiago Montiel desde la derecha del ataque fue preciso hacia la posición de Loyola, que ganó de cabeza y remató contra el poste derecho de Mansilla, que no pudo evitar el tanto.

Para colmo de males en el conjunto visitante, un fuerte pisotón de Ignacio Galván sobre Leonardo Godoy fue sancionado con tarjeta roja por Sebastián Martínez. A los 13, el equipo de Hugo Colace -fue su debut- se quedó con uno menos y perdiendo 3-0.

Pese a eso, contó con una buena chance para el descuento luego de un balón largo jugado para Leandro Díaz, que habilitó a Franco Nicola hacia el costado izquierdo. El uruguayo controló y enganchó para su pierna derecha con el fin de sacar un remate desde la punta izquierda del área grande. Su disparo buscó el costado izquierdo del arco de Rey, pero el arquero llegó a desviar para el tiro de esquina.

Sobre el final del juego Independiente pudo transformar el triunfo en goleada. Fue luego de la sanción de penal por un agarrón de Cléver Ferreira sobre Matías Abaldo que el árbitro castigó además con tarjeta roja para el defensor. De la ejecución se encargó Ávalos, que remató hacia la derecha y se encontró con Mansilla, que adivinó la intención y envió el balón al córner.

Con la victoria, Independiente salió del último lugar y está 13° con 12 puntos. Tucumán, por su parte, quedó noveno con 15 unidades. En la próxima fecha, el Rojo deberá visitar a Deportivo Riestra, el lunes 10, desde las 19; mientras que al Deca le tocará recibir a Godoy Cruz un día antes, desde las 21.30.

-SÍNTESIS-

Independiente 3-0 Atlético Tucumán.



Goles:

25’PT: Matías Abaldo.

30’PT: Gabriel Ávalos.

10’ST: Felipe Loyola.



Expulsados:

13’ST: Ignacio Galván (TUC).

44’ST: Cléver Ferreira (TUC).



Incidencia:

45’ST: Matías Mansilla (TUC) le contuvo un penal a Gabriel Ávalos (IND).



Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Rodrigo Fernández Cedrés, Felipe Loyola; Santiago Montiel, Lautaro Millán, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos.

DT: Gustavo Quinteros.



Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Cléver Ferreira, Marcelo Ortiz, Ignacio Galván; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Kevin López, Ramiro Ruiz Rodríguez; Leandro Díaz y Mateo Bajamich.

DT: Hugo Colace.



Cambios:

ET: ingresó Franco Nicola por Mateo Bajamich (TUC).

ET: ingresó Lautaro Godoy por Kevin López (TUC).

18’ST: ingresó Miguel Brizuela por Adrián Sánchez (TUC).

18’ST: ingresó Guillermo Acosta por Ramiro Ruiz Rodríguez (TUC).

22’ST: ingresó Iván Marcone por Felipe Loyola (IND).

22’ST: ingresó Mateo Pérez por Rodrigo Fernández Cedrés (IND).

29’ST: ingresó Renzo Tesuri por Kevin Ortiz (TUC).

34’ST: ingresó Luciano Cabral por Lautaro Millán (IND).

34’ST: ingresó Nicolás Freire por Kevin Lomónaco (IND).

40’ST: ingresó Walter Mazzantti por Santiago Montiel (IND).



Amonestados:

15’PT: Leandro Díaz (TUC).

2’ST: Sebastián Valdez (IND).

5’ST: Kevin Ortiz (TUC).

35’ST: Cléver Ferreira (TUC).



Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Yamil Possi.



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Video: Liga Profesional.