Hallaron una persona sin vida en calle López Jordán de Paraná y se investigan las circunstancias

Una persona fue encontrada sin vida en la ciudad de Paraná. El hecho ocurrió en la zona del Seminario, puntualmente en calle López Jordán, entre Fraternidad y Don Bosco, donde se dispuso un operativo con la presencia de móviles policiales.

Según informó el sitio Ahora.com, se trata de una persona mayor de edad que vivía en situación de calle. El cuerpo apareció en unos pastizales, con un colchón a su costado. El deceso se habría producido hace 48 o 72 horas.

En el lugar trabaja personal policial de la jurisdicción y de las áreas operativas para resguardar la escena. En estos momentos, se investigan las causas del fallecimiento y se aguardan las directivas de la unidad fiscal en turno.

Las autoridades y los peritos correspondientes llevan adelante las tareas de rigor para recabar elementos probatorios que permitan esclarecer el hecho y proceder a la identificación de la persona.