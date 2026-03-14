Patronato buscará su primera victoria visitando a Quilmes

Patronato tendrá dos cambios respecto al partido en el que empató 0-0 con Atlanta.

Este sábado, Patronato tendrá su cuarto partido del 2026 en la Primera Nacional. Por la Zona B, en el marco de la quinta fecha, el Rojinegro visitará a Quilmes.

El duelo comenzará a las 20 en el estadio Centenario y contará con el arbitraje de Juan Loustau. Al árbitro lo acompañarán como jueces asistentes Lucas Ripoli y Matías Noli. Lucas Brumer será el juez asistente.

Hasta el momento, los dirigidos por Rubén Forestello sumaron dos puntos en tres presentaciones producto de dos empates obtenidos en condición de visitante (ambos 0-0 ante San Martín de Tucumán y Atlanta). El restante fue derrota como anfitrión ante Gimnasia y Tiro de Salta (2-1).

Sin victorias, el equipo de Paraná comienza a sentirse apremiado por obtener su primer triunfo del torneo. Luego del descanso por el paro determinado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que postergó el partido ante Midland, Patronato confirmó que tendrá dos bajas para este encuentro: Gabriel Díaz y Brandon Cortés no serán de la partida.

El defensor salió antes del final del primer tiempo en el duelo frente al Bohemio; mientras que Cortés sufrió un desgarro en el isquiotibial que lo volverá baja para el duelo de este sábado. En sus lugares se producirían los ingresos de Facundo Heredia y Valentín Pereyra.

Con estas dos variantes, la formación saldrá con: Alan Sosa; Juan Salas, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Fernando Moreyra, Facundo Heredia; Juan Baringa, Federico Bravo, Valentín Pereyra; Franco Soldano y Hernán Rivero.

En el banco esperarán por su oportunidad Román Peralta, Maximiliano Rueda, Santiago Piccioni, Augusto Picco, Marcos Enrique, Alejo Miró, Luciano Strey, Agustín Araujo y Renzo Reynaga.

El rival

El Cervecero aprovechó el descanso por el paro para producir el cambio de la conducción técnica. Tras un mal comienzo con un empate y dos derrotas, la comisión directiva decidió destituir a Alfredo Grelak y reemplazarlo con Leandro Gracián.

El otrora jugador de Boca y Vélez viene de completar una buena campaña con Deportivo Madryn en 2025, con el que tuvo dos chances de ascenso que no pudo aprovechar durante el año pasado.

El objetivo del conjunto bonaerense es también el de salir del fondo de la tabla. Con un punto está actualmente en posición de descenso dentro de su grupo junto a Almagro. Ambos equipos además son los únicos que todavía no convirtieron dentro de la Zona B.