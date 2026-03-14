Colapinto clasificó 12° en China y largará con expectativas

El argentino estuvo apenas a cinco milésimas de entrar a la Q3 y de asegurarse el 10° lugar.

El sábado durante la madrugada argentina estuvo cargado de actividad por la segunda fecha de la Fórmula 1. En el Autódromo Internacional de Shanghái, los pilotos de la categoría compitieron en primer término en la carrera Sprint y luego participaron de la clasificación para la carrera del domingo.

Sprint

La carrera sprint comenzó movida, con el retraso de Kimi Antonelli y Max Verstappen que cambió el desarrollo de la carrera. En cuanto a Franco Colapinto, dio un salto de cuatro posiciones en la partida, pasando del 16° lugar al 12°.

Esa avanzada del argentino se hizo insostenible durante la carrera y el argentino se acabó retrasando hasta el 14° lugar poco después. Con el desarrollo de la carrera, el interés pasó en la lucha entre los Ferrari (Charles Leclerc y Lewis Hamilton) y el Mercedes de George Russell.

El ganador acabó siendo Russell, que terminó la competencia antes que nadie, luego de 33 minutos, 38 segundos y 998 milésimas. Lo siguieron Leclerc y Hamilton, que sumaron puntos importantes para el campeonato de constructores. Colapinto cerró una buena competencia en el 14° lugar.

Clasificación

En el desarrollo de la clasificación el desafío para Colapinto era avanzar lo máximo posible y luchar mano a mano con Gasly por el mejor tiempo de Alpine. En la Q1 ambos objetivos parecían cumplirse.

El nacido en Pilar clasificó en el noveno lugar con un tiempo de un minuto, 33 segundos y 634 milésimas. Dejó por detrás al francés a una décima y se metió en la Q2 por segunda competencia consecutiva. El rendimiento comenzó a hacerse sostenible para el argentino.

En la segunda clasificación dio pelea hasta el final, pero acabó eliminado. Con su tiempo de un minuto, 33 segundos y 357 milésimas no pudo superar el corte por apenas cinco milésimas. Además quedó a 354 milésimas de Pierre Gasly, que sí consiguió avanzar de ronda.

En la Q3, la pole fue para Kimi Antonelli con un registro de un minuto, 32 segundos y 64 milésimas, seguido de George Russell con 222 milésimas de ventaja. El tercer lugar fue para Hamilton a 351 milésimas de la pole. Gasly, compañero de Colapinto, clasificó en la séptima posición.

Con estos resultados se definió la grilla para la final de este domingo. La competencia en China comenzará a las 4 de la mañana (hora de Argentina) y marcará la penúltima competencia que se realizará durante marzo en la categoría (todavía queda la carrera en Japón).