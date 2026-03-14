La Unión ganó en Mar del Plata y sigue prendido arriba

Este viernes por la noche hubo acción para La Unión de Colón en el marco de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El conjunto entrerriano visitó a Unión de Mar del Plata en el estadio Islas Malvinas, en un duelo que contó con el arbitraje de Danilo Molina y Emanuel Sánchez.

Desde el arranque del juego hubo ventaja para el conjunto entrerriano, que dejó clara la diferencia visible en la tabla de posiciones y ya en el primer cuarto construyó una ventaja de cinco puntos sobre su rival (21-16).

Durante el segundo tramo hubo más paridad en el desarrollo, pero el equipo entrerriano consiguió aumentar la distancia sobre el cierre y acabó yéndose al descanso largo con un triunfo parcial por 41-34.

El Rojo fue muy superior en el desarrollo de la segunda mitad del juego. Ya en el tercer cuarto permitió apenas nueve puntos de su rival, mientras que anotó el doble para volver la diferencia casi irremontable. El parcial de 18-9 dejó el resultado hacia el último cuarto en 59-43.

Ya con el partido prácticamente sentenciado y una ventaja considerable, el equipo entrerriano dominó los instantes finales con holgura para acabar ganando por más de 20 puntos de diferencia. El triunfo de La Unión fue por 80-58, de manera que se embolsó una nueva victoria en el torneo.

La Unión quedó así en la cuarta posición de la Conferencia Sur, a un triunfo de Lanús, equipo que tiene por encima de la tabla. Con su récord 19-10, el Rojo afrontará su próximo encuentro el lunes 23 de marzo, desde las 21, ante Ciclista de Junín. Será su último partido como local, ya que luego cerrará como visitante de Pico FC y Centenario de Venado Tuerto.

-SÍNTESIS­-

Unión 58-80 La Unión.



Parciales: 16-21 // 34-41 (18-20) // 43-59 (9-18) // 58-80 (15-21).



Formaciones:

UNIÓN (58)

*Matías Carneglia: 9pts, 4rbs, 5as, 3rec.

*Guillermo Navarro Schuffler: 13pts, 1rb, 2as, 3per.

*Álvaro Yarza: 8pts, 3rbs, 2as, 1rec, 3per.

*Thiago Flossi: 3pts, 1rb, 5as, 2per.

*Juan Bellozas: 16pts, 5rbs, 1as, 5rec, 4per.

Mika Montoya: 3pts, 1rb, 1rec, 2per.

Juan Varas: 3rbs.

Mateo Macrini: 3pts, 2rbs, 1per.

Matías Bernardini: 3pts, 1rb, 1per.

Juan Vignolo: 1rb.

Jerónimo Barrionuevo: 4rbs, 1rec.

DT: Juan Aquino.



LA UNIÓN (80)

*Nicolás Henriques: 14pts, 1as, 3per, 1ta.

*Lucio Longoni: 9pts, 12rbs, 4as, 4rec, 1per, 2ta.

*Álvaro Merlo: 6pts, 6rbs, 8as, 6per.

*Gonzalo Romero: 20pts, 6rbs, 2as, 1rec, 2per, 1ta.

*Guido Cabrera: 12pts, 6rbs, 4as, 3rec, 3per.

Santiago Furlanetto: 1rb, 1per.

Ignacio Eder: 1pt, 1rec.

Valentino Salamone: 4pts, 3rbs, 1as.

Emiliano Urquiza: 3pts.

Matías Caire: 11pts, 3rbs, 1as, 1rec, 3per.

Salvador Falco Leonardi: 1rb.

DT: Martín Guastavino.



*Inicialistas.



Árbitros: Danilo Molina - Emanuel Sánchez.



Estadio: Islas Malvinas.