Liga Paranaense: el puntero juega por la fecha 12

En la tarde de este domingo habrá cinco partidos correspondientes a la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Todos los encuentros de esta jornada iniciarán a las 16. Quedarán pendientes dos partidos que se jugarán lunes y miércoles; mientras que en esta fecha le toca quedar libre a Universitario.

Patronato, líder del campeonato con 28 puntos, visitará a San Benito en su estadio. El Sanbe está actualmente penúltimo con apenas ocho unidades, solo por encima de Los Toritos. Su escolta, Peñarol (19 unidades) recibirá a Camioneros (12) en otro partido relevante para el torneo.

Don Bosco, el tercero en la tabla con 18 puntos, tendrá que visitar el estadio Pucará Ortellao para enfrentarse a Oro Verde, que suma 16 unidades y está cerca de las principales posiciones. Neuquen, también con 16, tiene que visitar a Argentino Juniors, que suma 11 puntos. El duelo restante de la jornada será entre Palermo (9 puntos) y Los Toritos (1): antepenúltimo y último, respectivamente.

Fixture | Torneo Clausura | Copa de la Liga Paranaense de Fútbol | Fecha 12

-Domingo 2/11 | Desde las 16:

San Benito - Patronato.

Peñarol - Camioneros.

Oro Verde - Don Bosco.

Argentino Juniors - Neuquen.

Palermo - Los Toritos.



-Lunes 3/11 | Desde las 16:

Belgrano - Atlético Paraná.



-Miércoles 5/11 | Desde las 16:

Sportivo Urquiza - Instituto.



Libre: Universitario.