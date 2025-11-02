Liga Paranaense: el puntero juega por la fecha 12

Patronato buscará mantener o estirar su ventaja en el liderazgo del torneo.
En la tarde de este domingo habrá cinco partidos correspondientes a la 12ª fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. Todos los encuentros de esta jornada iniciarán a las 16. Quedarán pendientes dos partidos que se jugarán lunes y miércoles; mientras que en esta fecha le toca quedar libre a Universitario.
Patronato, líder del campeonato con 28 puntos, visitará a San Benito en su estadio. El Sanbe está actualmente penúltimo con apenas ocho unidades, solo por encima de Los Toritos. Su escolta, Peñarol (19 unidades) recibirá a Camioneros (12) en otro partido relevante para el torneo.
Don Bosco, el tercero en la tabla con 18 puntos, tendrá que visitar el estadio Pucará Ortellao para enfrentarse a Oro Verde, que suma 16 unidades y está cerca de las principales posiciones. Neuquen, también con 16, tiene que visitar a Argentino Juniors, que suma 11 puntos. El duelo restante de la jornada será entre Palermo (9 puntos) y Los Toritos (1): antepenúltimo y último, respectivamente.
Fixture | Torneo Clausura | Copa de la Liga Paranaense de Fútbol | Fecha 12
-Domingo 2/11 | Desde las 16:
San Benito - Patronato.
Peñarol - Camioneros.
Oro Verde - Don Bosco.
Argentino Juniors - Neuquen.
Palermo - Los Toritos.
-Lunes 3/11 | Desde las 16:
Belgrano - Atlético Paraná.
-Miércoles 5/11 | Desde las 16:
Sportivo Urquiza - Instituto.
Libre: Universitario.