Nicolás Moscardini debutó obteniendo la pole en el Turismo Carretera

En su debut en la categoría, Nicolás Moscardini se quedó con la pole position.

Este sábado comenzó la actividad del 2026 para el Turismo Carretera. En el autódromo Enrique “Quique” Freile de El Calafate, Santa Cruz, se lleva adelante la primera fecha de La Máxima en una jornada que contó con una importante participación del viento.

En una competencia que contó con varios debutantes, el primer entrenamiento contó con la velocidad de Juan Gianini, que completó su vuelta más rápida en un minuto, 20 segundos y 412 milésimas. Lo siguieron Martín Vázquez y Martín Vázquez. Los entrerrianos terminaron algo retrasados: Agustín Martínez fue 27°, Nicolás Bonelli acabó 50° y Mariano Werner fue el último.

En el segundo ensayo lideró Julián Santero con un tiempo de un minuto, 19 segundos y 196 milésimas. Lo siguieron Marcos Landa y Mauricio Lambiris a 83 y 350 milésimas, respectivamente. En cuanto a los entrerrianos, Bonelli fue 21°, Werner acabó 24° y Agustín Martínez terminó 33°.

La última práctica antes de la definición de los tiempos fue para Mauricio Lambiris. El uruguayo registró un tiempo de un minuto, 19 segundos y 617 milésimas, seguido de cerca por Marcos Landa y Marcos Quijada. Agustín Martínez fue el mejor entrerriano con el sexto lugar; mientras que Bonelli fue 19° y Werner 39°.

En la clasificación llegaron los problemas. Durante la primera tanda clasificatoria hubo bandera roja y una demora que se extendió durante 50 minutos. Aparentemente esta detención se debió a problemas con el sistema de cronometraje de la Asociación de Corredores del Turismo Carretera (ACTC), que no es el mismo que se utilizó en 2025.

Luego de solucionado el inconveniente, las autoridades resolvieron que las dos tandas que quedaban por clasificar, lo hagan durante seis minutos. Esto se debe a que esa es la cantidad de tiempo que llevaban los vehículos que clasificaron en la primera tanda cuando se interrumpió abruptamente la prueba.

Con los números finales hubo un Ford Mustang que sorprendió a todos: el de Nicolás Moscardini. El piloto del Gurí Martínez Competición marcó un nuevo récord del circuito en su debut en la categoría y lideró la prueba con un tiempo de un minuto, 19 segundos y 489 milésimas.

Detrás de él quedaron Juan Ebarlín y Juan De Benedictis, que fueron apenas 56 y 162 milésimas más lentos, respectivamente. Más atrás aparecieron Julián Santero y Jonatan Castellano, completando el quinteto líder.

En cuanto a los entrerrianos, Agustín Martínez fue el mejor clasificado luego de finalizar en el octavo lugar, a 317 milésimas del poleman. Werner clasificó 17° a 535 milésimas y Bonelli terminó 23°, a 788 milésimas.

La actividad del TC continuará este domingo con la disputa de las series. La primera de todas será a las 11 y la seguirán las series que se disputarán a las 11.25 y a las 11.50. La final, por otra parte, será desde las 13.55.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 1 (en El Calafate)

1°) Nicolás Moscardini (Ford): 1’19”489/1000.

2°) Juan Ebarlín (Chevrolet): a 56/1000.

3°) Juan De Benedictis (Ford): a 162/1000.

4°) Julián Santero (BMW): a 170/1000.

5°) Jonatan Castellano (Dodge): a 175/1000.

---

8°) Agustín Martínez (Ford): a 317/1000.

17°) Mariano Werner (Ford): a 535/1000.

23°) Nicolás Bonelli (Ford): a 788/1000.