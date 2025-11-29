Villa Elisa y Juventud Unida cierran la actividad de la Zona 3

Parque Sur no pudo cerrar con victoria, pero avanzó de fase en la Región Litoral Sur.

Este viernes comenzó la disputa de la sexta y última fecha de la fase de grupos del Torneo Federal Regional Amateur. En el marco de la Región Litoral Sur, Parque Sur de Concepción del Uruguay recibió en el Puerto Viejo a Unión y Fraternidad, con la suerte de ambos ya echada.

El Sureño, clasificado como segundo, se adelantó en el marcador con el tanto de Juan Guardia a los 27 minutos del primer tiempo. Sin embargo, un gol olímpico de Dionisio Santana igualó el tanteador a los 42 del complemento. Antes de ese gol, el equipo uruguayense se quedó con las ganas de ampliar la ventaja debido a que Diego Escalada falló un penal.

Con la igualdad, Parque Sur terminó segundo del grupo con 11 puntos; mientras que Unión y Fraternidad sumó su primera unidad en el torneo. El Sureño avanzó de fase y deberá ver los demás resultados para saber cuál será su rival.

Por este mismo grupo habrá actividad el sábado. Atlético Villa Elisa, ya eliminado, recibirá a Juventud Unida de Gualeguaychú, líder del grupo. El partido comenzará a las 19 en la cancha del CAVE.

Las definiciones por la clasificación tendrán lugar el domingo, con dos equipos paranaenses (Atlético Paraná y Neuquen) buscando seguir en competencia.

Fixture y resultados | Torneo Federal Regional Amateur | Fecha 6

-Zona 1:

Domingo 30/11 - Desde las 17:

Unión - Neuquen.

Libre: Sportivo Urquiza.



-Zona 2:

Domingo 30/11 - Desde las 17:

Atlético Paraná - Cultural Aranguren.

Libre: Atlético María Grande.



-Zona 3:

Viernes 28/11:

Parque Sur 1-1 Unión y Fraternidad.



Sábado 29/11 - Desde las 19:

Atlético Villa Elisa - Juventud Unida.



-Zona 4:

Domingo 30/11 - Desde las 18.30:

Lanús - Social y Deportivo Achirense.

Libre: Recreativo San Jorge.



-Zona 5:

Domingo 30/11 - Desde las 17:

Defensores de Pronunciamiento - Libertad.

Libre: Defensores de Nébel.