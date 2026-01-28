Fórmula 1: Franco Colapinto culminó cuarto en otra positiva jornada en Barcelona

Con un tiempo de 1m19s150, el piloto argentino fue cuarto y la referencia de Alpine.

El piloto argentino Franco Colapinto redondeó una positiva actuación en el circuito de Montmeló en Barcelona, donde la Fórmula 1 llevó a cabo su tercera jornada de ensayos de pretemporada. Con un registro de 1m19s150, el pilarense fue la referencia de Alpine con el A526 y quedó cuarto en los registros que lideró Andrea Kimi Antonelli.

La segunda posición fue para George Russell, cuya colocación dejó entrever la contundencia del Mercedes. El británico marcó 1:17.580, mientras que Lando Norris hizo un tiempo de 1:18.307.

Colapinto pasó del primero al cuarto puesto. En una jornada muy positiva, en la que realizó 58 giros, el pilarense tuvo un tiempo de 1:19.150, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly salió en el turno tarde e hizo 1:19.297.

Durante este miércoles, hubo tres banderas rojas. En el turno vespertino, fue a causa de que Nico Hülkenberg y Oliver Bearman tuvieron problemas técnicos, mientras que Arvid Lindblad sufrió el mismo problema, pero durante la tarde, señala Carburando.

Principales posiciones en Barcelona

Antonelli - 1:17.362 (91 vueltas)

Russell - 1:17.580 (92 vueltas)

Norris - 1:18.307 (74 vueltas)

Colapinto - 1:19.150 (58v)

Gasly - 1:19.297 (65v)

Bearman - 1:19.314 (42v)

Lindblad - 1:19.420 (119v)

Hulkenberg - 1:21.010 (68v