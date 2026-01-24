Finalizaron los trabajos en la red de agua potable en la zona sur de la ciudad

Se espera que gradualmente se normalice el abastecimiento del suministro en los barrios afectados de Paraná.

Gradual y progresivamente, a lo largo de la tarde, se irá normalizando el abastecimiento del suministro en los barrios de las zonas oeste y sudoeste, atendidos desde el centro de distribución Ejército.

En esa área urbana de la ciudad se pudieron registrar algunos casos de baja presión o falta de suministro durante el avance de los trabajos de reparación de una cañería, desarrollados desde la mañana.

Fuente: Ahora.