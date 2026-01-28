Argentina se acerca cada vez más al mercado internacional por la baja del riesgo país a menos de 500 puntos

El riesgo país bajó de los 500 puntos, y volvió a ese nivel después de casi ocho años. En ese marco, las acciones tocaron máximos del año, ya que el índice Merval subió un 4,2% en dólares, alcanzando su nivel más alto de los últimos 12 meses. La Secretaría de Finanzas enfrenta este miércoles una licitación de deuda en pesos, que resulta clave para terminar de cerrar el exigente calendario de vencimientos de enero.

En Wall Street, toda la deuda en dólares avanza, con preponderancia en los plazos largos que avanzan hasta 1,3%. El riesgo país se ubica en 486 puntos.

En un contexto de mejora financiera y con el riesgo país por debajo de 500 puntos, Córdoba colocó u$s800 millones a un rendimiento del 8,95%, bajo ley de Nueva York. La demanda alcanzó cerca de u$s1.600 millones, con fuerte participación de inversores internacionales.

Los fondos se destinarán a infraestructura y recompra de deuda para suavizar el perfil de vencimientos. La operación se suma a colocaciones recientes de CABA y Santa Fe, mientras otras provincias comienzan a testear el mercado de cara a los vencimientos en dólares de 2026.

En ese marco, la renta variable también se ve impulsada por la mejora en el riesgo país. El S&P Merval avanza 1,4% a 3.288.019,640 puntos básicos.

Las acciones líderes muestran subas destacadas en la rueda, con Sociedad Comercial del Plata a la cabeza, que avanza 4,4%, seguida por BBVA con una mejora de 3,1%, y Banco Macro, que sube 2,9%. Los tres papeles concentran además un volumen relevante de operaciones, en una jornada marcada por un tono claramente positivo en el mercado accionario local.

Bonos en pesos y una licitación clave

La Secretaría de Finanzas enfrenta este miércoles una licitación de deuda en pesos, que resulta clave para terminar de cerrar el exigente calendario de vencimientos de enero. La novedad favorable es que la colocación llega en un momento de alivio en la volatilidad de las tasas de interés de corto plazo y una baja en los rendimientos de la curva en moneda local.

En concreto, esta semana el Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por unos $9,4 billones. Es el monto que aspira renovar. En su mayor parte, esos compromisos están en manos de inversores privados. De todas maneras, en la city esperan un elevado porcentaje de roll over gracias a la descompresión del faltante de liquidez que dominó las últimas semanas.